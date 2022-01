Un vero e proprio dramma si è portato via per sempre una bellissima e ancora giovanissima ragazza, che aveva appena 18 anni. Fatale per lei sono state alcune complicazioni emerse dopo la sua positività al coronavirus. La ragazza maggiorenne da poco era risultata positiva al tampone per la rilevazione del Covid durante le festività natalizie, poi la situazione è peggiorata repentinamente e si era reso infatti necessario il suo ricovero in ospedale. Ma non è più uscita da lì, dove è spirata nelle scorse ore.

La mamma della 18enne, molto famosa per essere conduttrice, attrice e modella, ha confermato la terribile notizia del decesso della figlia attraverso i social network, dove ha anche postato una meravigliosa immagine con lei: “Con grande dolore devo dire addio all’amore della mia vita. Addio Valentina, lascia che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre, un angelo sta salendo in cielo”. E adesso stanno emergendo ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato la sua dipartita.

A perdere la vita troppo prematuramente è stata la bellissima modella Valentina Boscardin. Ha esalato l’ultimo respiro all’interno del nosocomio brasiliano della città di San Paolo. La mamma è Marcia Boscardin, che ha rivelato quindi la morte di Valentina Boscardin insieme all’edizione del Portogallo della Cnn. Nonostante si fosse sottoposta a due dosi di vaccino contro il coronavirus, non è riuscita ad evitare le conseguenze fatali della malattia, che sono state devastanti e inaspettate.





Valentina Boscardin aveva dovuto fare inizialmente i conti con una brutta polmonite e poi a rivelarsi fatale per le sue già precarie condizioni di salute è stata una trombosi, che non le ha lasciato più speranze. Devastato dal lutto anche l’amico di famiglia della giovane, Felipeh Campos, che lavora anche come giornalista. Valentina lavorava con l’agenzia ‘Ford Model Brasil Sao Paulo’, ma aveva anche collaborato con marchi di grandissima fama internazionale. Si ricordano Dior, Armani e Valentino.

Questo il commosso pensiero del giornalista brasiliano Campos, che è rimasto sotto choc per la morte di Valentina Boscardin: “Era pronta a intraprendere una carriera internazionale, quanta tristezza. Riposa in pace Valentina”. Quest’ultima stava per sfondare nel mondo del giornalismo e della televisione, ma un destino terribile non le ha permesso di godersi ancora la vita.