Una famiglia è in lutto per la perdita di un eroe bambino di 10 anni morto salvando sua sorella dal fiume Big Sioux. Si chiamava Ricky Lee Sneve. Verso le 19:00 di sabato scorso l’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln aveva annunciato sui social media che si stava svolgendo un’operazione di salvataggio su larga scala vicino a Hudson. Una corsa contro il tempo, alla quale avevano partecipato anche decine di volontari. Le speranze sono naufragate verso le 22.30.



Quando la polizia ha riferito su Facebook che una squadra di sommozzatori aveva recuperato il corpo del ragazzo. Ricky Lee Sneve è stato identificato come la vittima dalla sua famiglia. Sua madre, Nicole Eufers, ha detto che era sul fiume con suo padre e i suoi fratelli. “Un paio di fratelli sono caduti in acqua. Papà è saltato dentro per due di loro e Ricky è saltato dentro per salvare sua sorella Chevelle”, ha detto Eufers all’Argus Leader.

Ricky Lee Sneve, il ricordo della madre



Ricky Lee Sneve è stato in grado di salvare sua sorella a terra, ma quando suo padre e i suoi fratelli si sono voltati, è scomparso, ha detto Eufers. “Ha salvato la vita delle sue sorelle e ha preso la sua”, ha detto Eufers. Il padre del ragazzo, Chad Sneve, era d’accordo con Eufers dicendo e che suo figlio era il tipo di ragazzo che fa qualsiasi cosa per chiunque. Un ragazzo intelligente, con un animo sensibile e un sorriso contagioso.







“Era generoso, gentile e speciale in più modi di quanto possa iniziare a spiegare”, ha detto Chad Sneve. “Era il mio tutto e ha toccato tutti quelli che ha incontrato”. Ricky Lee Sneve è stato descritto da sua madre come il suo migliore amico. Era il maggiore dei quattro figli di Eufers e aveva un totale di cinque fratelli. Eufers ha detto che amava la pesca. Amava anche i motori.



Altre volte, aiutava la sua matrigna Jaici a cucinare e pulire in casa, secondo a sua madre. “Mi ha insegnato ad amare e apprezzare la vita. Non ha mai mancato di stupirmi”, ha detto Eufers. I dettagli del funerale di Ricky Lee Sneve non sono ancora stati resi noti. È stato creato un GoFundMe per aiutare la famiglia di Sneve a coprire le spese relative alla sua morte. Eufers ha detto che le donazioni possono essere fatte anche al suo Venmo a @Nicole-Eufers.