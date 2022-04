Terribile incidente ferroviario, deraglia treno di pendolari: 7 morti e 15 feriti

Almeno sette persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in un terribile incidente ferroviario. L’incidente si è verificato poco prima delle 7 del mattino a un passaggio a livello nel centro della città, quando un furgone è finito sui binari e si è scontrato con un treno. Il treno è deragliato ed è finito in un fosso, mentre diverse persone sono morte sul colpo. La polizia ha chiuso la strada per aiutare le ispezioni e i soccorsi, mentre sul posto è stato inviato un elicottero dell’ambulanza.



Sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco, mentre i soccorsi sono stati coordinati dal Disaster Management Operations Service. È successo nel sud dell’Ungheria nei pressi di Mindszent. Il comunicato della polizia ungherese precisa che il camioncino ha attraversato il passaggio a livello nonostante il semaforo rosso. La compagnia ferroviaria nazionale MÁV ha affermato che il treno trasportava 22 passeggeri.









Ungheria, solo l’ultimo incidente in ordine di tempo

La polizia intervenuta sul posto ha chiuso la strada per permettere ai soccorritori di intervenire e il traffico è stato deviato. Quello in Ungheria è solo l’ultimo incidente ferroviario in ordine di tempo. Lo scorso 2 aprile un altro a Taiwan aveva avuto un costo altissimo di vite umane: di 36 morti e 60 feriti. Il convoglio, composto da otto carrozze, stava trasportando circa 350 passeggeri.



L’ipotesi più probabile riferita dalle autorità locali è stata che a causare il deragliamento della motrice possa essere stata una collisione con un mezzo che ostruiva i binari. La circolazione ferroviaria nell’area era stata bloccata. L’incidente era avvenuto alle 9:30 ora locale (le 3:30 in Italia) a nord di Hualien, città sulla costa orientale dell’isola di Taiwan.



Lo scorso 26 marzo un altro terribile incidente si era verificato in Egitto. Una collisione tra due treni passeggeri aveva provocato la morte di almeno 32 persone e il ferimento di 66 passeggeri. Tre vagoni si erano ribaltati. Decine di ambulanze si erano precipitate sul luogo dell’incidente e l’autorità ferroviaria aveva affermato che l’incidente era stato causato da una persona sconosciuta che aveva applicato i freni di emergenza nel primo treno che era stato successivamente colpito dal treno dietro, provocando il deragliamento di due carrozze.

