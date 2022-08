Uccide la moglie per la custodia dei figli. Questa è la terribile vicenda di Anders Odegaard, 31 anni, del North Dakota. L’uomo, un avvocato, è accusato di aver picchiato a morte l’ex coniuge in Minnesota. Il tutto davanti agli occhi dei loro bambini disperati che hanno provato a cercare aiuto. La donna rimasta uccisa si chiamava Carissa Odegaard, anche lei 31enne. La madre dei 5 figli avrebbe riportato lesioni così gravi da morire poco dopo le percosse. Le autorità del Minnesota sono certi che alla causa di tutto ci sarebbe la custodia dei piccoli.

Sembra che dal diverbio si sia scatenata una lite degenerata in una rissa. A quel punto l’uomo sembra si sia avventato con violenza contro l’ex moglie non curandosi nemmeno che ad assistere alla scena ci fossero i loro bambini. Naturalmente le cose sono degenerate: due dei 5 figli sono riusciti a uscire di casa gridando aiuto e hanno convinto un passante ad aiutarli dopo avergli spiegato che la mamma sanguinava molto.

Poco dopo sul posto è arrivata la polizia che ha trovato la donna a terra in una pozza di sangue e accanto a lei il marito con solo le mutande addosso, anche lui sporco di sangue. Immediate le ambulanze in casa della donna. A quel punto l’uomo avrebbe detto agli agenti di non sentirsi bene. Nonostante i tentativi dei paramedici di rianimarla tuttavia, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Negli istanti successivi, il figlio di 9 anni ha detto agli investigatori di aver visto suo padre colpire alla testa sua madre con un coltello o una spatola pochi istanti prima di correre fuori a chiamare aiuto e ha poi aggiunto che non era la prima volta che vedeva il papà picchiare la mamma.

Read short summary here 👇



¹ Anders Odegaard, 31, allegedly beat his ex-wife to death in front of their five children. Two of their boys ran outside, flagged a stranger and begged him to call 911. The younger boy, 2, was so traumatized he didn’t respond to questions from