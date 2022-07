Orrore in vacanza: giovane turista violentata sul lettino in spiaggia. Due arresti

Turista violentata su un lettino in spiaggia. L’orrendo episodio è avvenuto a Creta, precisamente nella città greca di Rethymno. Erano le prime ore del mattino quando la 18enne è stata aggredita da due uomini che l’hanno trascinata via e violentata. La ragazza in quel momento stava dormendo e probabilmente i due hanno approfittato anche del fatto che non c’erano tante persone.

Il quotidiano greco Neakriti riporta che i due uomini hanno prima immobilizzato la giovane e poi hanno approfittato di lei. Subito sono scattate le indagini per risalire all’identità dei due sospetti. Secondo le ultime informazioni rese note dai media locali si tratterebbe di due giovani pachistani di 23 e 26 anni. I due sarebbero stati arrestati.





Violentata in spiaggia, due giovani a processo

In settimana i due di origini pachistana dovrebbero comparire in tribunale. Intanto è stato disposto un esame medico sulla ragazza per verificare se ci sia stata la violenza sessuale. Purtroppo questo non l’unico episodio recente avvenuto a Creta.

Già il 31 maggio scorso un tassista aveva violentato un’altra turista britannica. In quella occasione la donna di 43 anni ha raccontato alla polizia di aver subito l’aggressione in un’altra località molto nota, ovvero Hersonissos. Anche qui erano le prime ore del giorno quando l’uomo ha prelevato la donna da un bar e poi ha abusato di lei.

La cronaca nera di questi giorni riporta inoltre di un altro fatto avvenuto a Creta, stavolta sulla spiaggia di Stalida. Un turista inglese di 54 anni è stato trovato senza vita sul lettino dove tutti pensavano che stesse semplicemente prendendo il sole. L’uomo era già morto da ore quando alcuni responsabili dello stabilimento si sono accorti che qualcosa non andava e hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

Choc in spiaggia, 54enne trovato senza vita sul lettino. Era morto da ore, nessuno aveva capito