Gravissimo incidente stradale, autobus esce di strada e si ribalta. È una strage: 14 morti e 18 feriti

È stato ritrovato ai bordi della strada, a lanciare l’allarme alcune persone che viaggiavano sul bus. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la scena che si è presentata davanti era apocalittica. Lamiere, urla, dolore e un bilancio che parlava di 14 morti e 18 feriti. 11 sono morti sul colpo, 3 si sono spenti dopo una corsa disperata in ospedale. Il paese è sotto choc per quella che è una delle peggiori sciagure stradali degli ultimi anni.



Un funzionario della provincia di Balikesir ha confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 4.40 di domenica su un autobus Efe Tur, che stava viaggiando verso Edremit sulla tangenziale OSB Balikesir. Per motivi che non sono ancora stati chiariti, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante prendendo una curva. Di conseguenza, il veicolo si è ribaltato più volte: prima sull’autostrada, e poi oltre il guardrail e giù da una scarpata, dove ha finito la propria corsa.

La dinamica dell’incidente al vaglio degli investigatori



Secondo le informazioni emerse dai primi rilevamenti, l’autobus sarebbe entrato in curva ad una velocità di 95 chilometri orari, lasciando un lungo segno di frenata di almeno quaranta metri. Il governatore, che ha ricevuto diverse informazioni sulle condizioni delle persone che sono rimaste ferite dal direttore sanitario provinciale Serkan Kadir Keskin, ha rilasciato alcune scarne dichiarazioni, affermando come i rilievi siano in corso per capire cosa è realmente accaduto al momento dell’incidente.







Tre anni fa la Turchia aveva pianto 24 vittime in un deragliamento ferroviario nella provincia di Tekirdag, nel nord-ovest della Turchia. Il convoglio, diretto da Edirne a Istanbul, era partito alle 15:45 locali con 362 persone a bordo. I vagoni usciti dai binari erano 5 su 6. Il treno era uscito dai binari in una zona rurale nel distretto di Corlu.

Il governatore locale, Mehmet Ceylan, aveva spiegato che i feriti erano stati elitrasportati in ospedale. Il governatore di Tekirdag aveva dichiarato inoltre che l’incidente era stato causato dalle forti piogge nella regione. Successivamente il ministero dei Trasporti aveva confermato che la causa del deragliamento è stato uno smottamento provocato dalle piogge torrenziali.