Tunnel isolato per ore: passeggeri bloccati, malori, pianti e crisi di panico

Tunnel della Manica bloccato. Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all’interno del tunnel della Manica dopo che un treno da Calais a Folkestone è andato in panne. Sui social è stato pubblicato un filmato che mostra i passeggeri dell’Eurotunnel Le Shuttle che vengono evacuati attraverso un tunnel di servizio di emergenza dopo aver dovuto abbandonare i loro veicoli.

Alla fine i passeggeri sono trasferiti su un treno sostitutivo e portati al terminal di Folkestone nel Kent. Le Shuttle ha detto che gli allarmi del treno sono scattati e le persone sono andate nel panico: “Il tunnel di servizio è stato terrificante”, ha detto Sarah Fellows, 37 anni, da Birmingham all’agenzia di stampa PA dopo l’incidente di martedì sera.

“Era come un film catastrofico. Stavi solo camminando nell’abisso senza sapere cosa stava succedendo. Dovevamo rimanere tutti sotto il mare in questa grande coda. C’era una donna che piangeva nel tunnel, un’altra donna che aveva un attacco di panico che viaggiava da sola”, ha detto ancora la donna.

Un altro passeggero ha rilasciato una intervista all’agenzia PA spiegando cosa è successo: “Molte persone stavano impazzendo per essere nel tunnel di servizio, è un posto un po’ strano… Siamo rimasti bloccati lì per almeno cinque ore”. Le Shuttle, che trasporta i veicoli attraverso il tunnel, ha inizialmente affermato su Twitter che c’era un treno in panne e che gli allarmi suonati hanno reso necessarie indagini.

waiting in the service tunnel after being evacuated, 5.5 hours after leaving Calais, we made it to Folkestone, cars are still in the tunnel though! pic.twitter.com/BeLPKiWHwg