Tsunami durante un matrimonio. Onde altissime si sono infrante sulla costa meridionale delle Hawaii. Le stesse hanno colpito case e aziende e si sono riversate sulle autostrade. Non solo, questo piccolo tsumani ha sconvolto i matrimoni durante il fine settimana. Queste grandi onde – alcune alte più di 6 metri – sono state causate da una combinazione di un forte moto ondoso da sud che ha raggiunto il picco sabato sera, in particolare le alte maree e l’innalzamento del livello del mare associati al cambiamento climatico.

A riferirlo è il National Weather Service americano. Il tutto è visibile durante un matrimonio a Kailua-Kona che è stato interrotto quando una serie di grandi onde ha sommerso l’evento, facendo finire tavoli e sedie sugli ospiti. Sara Ackerman, un’autrice cresciuta alle Hawaii che ha partecipato al matrimonio, ha filmato le onde mentre sfrecciavano a riva. “Lo tsunami era semplicemente enorme”, ha detto. “Lo stavo filmando e poi è arrivato oltre il muro e ha completamente annientato tutti i tavoli e le sedie”.





Tsunami durante un matrimonio: le immagini delle onde sugli ospiti

La donna ha riferito che è successo circa cinque minuti prima dell’inizio della cerimonia. “Non era affatto una situazione pericolosa per la vita”, ha detto. “Era proprio come, ‘Oh mio Dio… cosa faremo? Dove metteremo i tavoli?’”. Poi Sara ha detto che dopo le onde, gli sposi sono andati avanti con la cerimonia mentre gli inservienti hanno ripulito il pasticcio.

“Abbiamo comunque finito la cerimonia ed è stato bellissimo, anche con tutti gli spruzzi (del mare)”, ha detto. “L’oceano era davvero selvaggio. Quindi è stato fantastico per le foto”. Chris Brenchley, il meteorologo responsabile dell’ufficio del National Weather Service di Honolulu, ha affermato che sono diversi fattori si sono uniti per creare onde così enormi.

“Onde oltre 12 o 15 piedi (3,66 o 4,57 metri), sono estremamente rare, è il più grande tsunami non causato da un terremoto, da diversi decenni.” Brenchley ha spiegato che il moto ondoso è stato prodotto nel Pacifico meridionale, dove attualmente è in atto la stagione invernale. I bagnini e le squadre di soccorso in tutto lo stato hanno avuto un fine settimana intenso.

