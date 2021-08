Orrore senza fine a Toronto, in Canada, dove la polizia, allertata da alcuni residenti, ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di una valigia. La stessa era stata gettata in strada vicino a dei cassonetti della spazzatura. Il macabro ritrovamento risale alla giornata di mercoledì scorso quando alla polizia è arrivata una chiamata di emergenza che segnalava un possibile crimine.

L’immagine choc per un lavoratore della zona. A chiamare la polizia di Toronto infatti, un meccanico che, mentre gettava la spazzatura nel cassonetto. L’uomo ha notato che da una valigia fuoriusciva una mano. Quando la prima volante è arrivata sul posto, intorno alle 10.30 del mattino, è avvenuta la terribile scoperta del corpo della donna in una valigia abbandonata in strada. È subito scattata l’indagine da parte della squadra omicidi ma la donna non aveva documenti o altri segni riconoscibili e agli inquirenti son serviti alcuni giorni per identificarla.

Toronto, il nome della vittima

Poco dopo la polizia ha condiviso anche il nome della vittima. La donna e è stata identificata come Varsha Gajula, di 41 anni residente a Caledon, sobborgo a nord di Toronto. La polizia ovviamente sta indagando per omicidio anche perché sul copro della vittima son stai scoperti evidenti segni di violenza. Ma non solo: anche sull’esatta dinamica di quanto accaduto e di come il corpo della quarantunenne sia arrivato in zona resta il mistero.





In un comunicato della polizia di Toronto è stato dichiarato: “Si tratta di un’indagine ancora in corso e la polizia rimane nell’area svolgendo indagini per stabilire le circostanze esatte dell’accaduto”. Nello stesso si lancia anche un appello alla cittadinanza e a chiunque possa aver visto Varsha Gajula o sentito e assistito a qualcosa di sospetto.

La polizia invita poi eventuali testimoni a contattare gli investigatori della Omicidi. Un omicidio, quello di Varsha Gajula, davvero devastante per una città grande come Toronto. Si tratta di un fatto davvero eccezionale, in effetti. Seguiranno certamente aggiornamenti.