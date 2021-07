Frana crolla sulle case: oltre 20 persone disperse, si temono morti: soccorsi sul posto

Almeno 20 persone risultano disperse a causa di una frana provocata dalle forti piogge che da giorni si abbattano sulla regione. Le immagini trasmesse dalle emittenti locali mostrano edifici travolti da un fiume di fango e i residenti che cercando di mettersi in salvo scappando.

Qualche ora prima funzionari avevano diramato un’allerta avvertendo la popolazione per possibili frane, aumento dei fiumi e inondazioni nelle aree basse. I funzionari dell’Agenzia meteorologica hanno spiegato che un persistente fronte di pioggia stagionale sta colpendo particolarmente duramente la zona colpita e hanno emesso anche l’ordine di evacuazione chiedendo alla popolazione di “mettersi in sicurezza”.

L’ordine di evacuazione è stato emesso per le aree circostanti di Tokyo, così come nelle prefetture di Shizuoka e Aichi. Nella città di Hiratsuka di Kanagawa, i funzionari hanno emesso il più alto livello di ordine di evacuazione. Le autorità hanno emesso avvisi di frane per alcune zone delle prefetture di Shizuoka, Kanagawa, Chiba e Yamanashi.





I fiumi a Shizuoka, Kanagawa e Chiba hanno già superato il livello di guardia e un uomo di circa 20 anni è scomparso a Chiba City, vicino a Tokyo. È stato visto l’ultima volta sabato mattina vicino a un fiume in piena. I funzionari meteorologici prevedono tra 120 e 150 millimetri di pioggia per la regione di Tokai e Kanto-Koshin fino a domenica mattina. E chiedono alle persone di tenersi aggiornati con le ultime informazioni sull’evacuazione.

Breaking video: The moment a landslide occurred in Atami, Japan, leaving 20 people missing. pic.twitter.com/Kukq6ndvlh July 3, 2021

Almeno 20 persone sono scomparse dopo che una potente colata di fango ha spazzato via alcune case ad Atami, a ovest di Tokyo, nella prefettura centro orientale di Shizuoka, a circa 200 chilometri a sud di Tokyo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.