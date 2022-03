Gravissimo incidente stradale, 9 morti e due feriti: sei erano studenti

Terribile incidente stradale tra un pick up ed un furgone. Drammatico il bilancio: nove morti e due feriti. Il dramma si è consumato in Texas. Tra le vittime giocatori e un allenatore delle squadre di golf della University of the Southwest. Tyler James, l’allenatore di entrambe le squadre, stava per iniziare la sua prima stagione di lavoro prima di essere ucciso in un incidente d’autobus. Sia le squadre di golf del college maschile che quella femminile erano sull’autobus e tornavano dalle competizioni al Midland College quando l’incidente si è verificato martedì.



L’autobus aveva lasciato il Texas e stava tornando al campus della scuola a Hobbs, nel New Mexico.Secondo l’università, c’erano nove persone a bordo dell’autobus quando si è schiantato contro un camioncino Ford che aveva attraversato la linea centrale. Sia l’autista che il passeggero del camioncino sarebbero rimasti uccisi nell’incidente. Due studenti sono sopravvissuti allo schianto e sono stati salvati dalla scena. I feriti sono stati portati a Lubbock, in Texas, per cure mediche, e sono in condizioni critiche.

La scuola ha rilasciato una dichiarazione sui social media dicendo che stava contattando i familiari di coloro che sono morti nell’incidente. Il Midland College ha abbassato le sue bandiere a mezz’asta mercoledì per onorare i sei giocatori di golf collegiali dell’Università del Southwest e un membro della facoltà uccisi in un incidente mentre tornavano a casa dal Texas al New Mexico.





I giocatori di golf dell’Università del Southwest stavano gareggiando al Midland College nei giorni prima dell’incidente. Stavano tornando dal Midland College quando un camion ha attraversato la linea centrale e ha colpito frontalmente l’autobus della squadra.

“Siamo rimasti tutti scioccati nell’apprendere di questa tragedia, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la USW mentre si addolora per questa terribile perdita”, ha detto il direttore del Midland College Athletic Forrest Allen.