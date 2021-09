“14 morti e 12 feriti”. Devastante incendio nel reparto di terapia intensiva Covid: pazienti carbonizzati

Siamo a Tetovo, nei territori della Macedonia del Nord. È qui che un terribile incendio ho devastato tutta la terapia intensiva Covid dell’ospedale della città. L’ultimo bilancio parla di 14 morti e 12 feriti, alcuni dei quali gravissimi. Molti pazienti sono stati avvolti dalle fiamme, impossibilitati a scappare: i loro corpi sono inceneriti, e sarà necessario l’esame del Dna per la loro identificazione.

Tutto è successo a seguito di un’esplosione. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto l’intera struttura di Tetovo, realizzata da poco davanti all’ospedale con elementi modulari e materiali leggeri e in larga parte in plastica, per aumentare in fretta il numero dei posti letto e accogliere i pazienti affetti da coronavirus. La tragedia è avvenuta mentre in tutto il Paese si celebrava il 30/o anniversario dell’indipendenza, con festeggiamenti ufficiali nella capitale Skopje, fra l’altro una parata militare, un concerto e fuochi d’artificio.

Tetovo, il terribile rogo

A causa dell’incendio anche tantissimi feriti, trasferiti in ospedali della vicina capitale. La struttura leggera, realizzata in breve tempo davanti all’ospedale locale, aveva una capienza di 35 posti letto, e al momento della tragedia in essa erano ricoverati 24 pazienti. Il premier macedone Zoran Zaev e il ministro della sanità Venko Filipce, recatisi rapidamente a Tetovo unitamente a forze di polizia e magistrati, hanno parlato di “enorme tragedia”.





Per ora sconosciute le cause del rogo di Tetovo. Le autorità hanno disposto una inchiesta urgente per far luce sulle cause dell’esplosione. Il premier Zaev e il presidente Stevo Pendarovski, sgomenti e addolorati, hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime, e pronta guarigione ai feriti, promettendo indagini rapide per accertare cause dell’incendio e eventuali responsabilità.

#Tetovo: l’età delle vittime sono tra i 29 e i 79 anni pic.twitter.com/RYx1LpNMDL September 9, 2021

Il sistema sanitario macedone è fragile e dotato di strutture il più delle volte inadeguate, con il Paese che ha avviato tardi la campagna vaccinale, dipendente in larga parte dagli aiuti internazionali e dalle forniture di dosi nell’ambito del programma Covax. Una tragedia immane, quella capitata a Tetovo.