Incubo sulla giostra in un parco divertimenti. Un cavo si è staccato e l’incidente ha causato una paura immensa nei passeggeri. Il filmato inerente l’accaduto è immediatamente stato caricato sui social e sono in tanti ad essere rimasti attoniti davanti a quelle immagini bruttissime. Ad assistere alla scena non solo coloro che lavoravano, ma anche tantissime altre persone che passavano di lì in quei frangenti ed altri passeggeri che stavano rispettando la fila ed attendevano quindi che arrivasse il loro turno.

Dunque, stando a quanto è stato possibile vedere, la giostra installata nel parco divertimenti ha avuto grossi problemi. Un cavo si è staccato da un momento all’altro e i passeggeri sono rimasti bloccati. I fatti hanno avuto luogo nella giornata di mercoledì 14 dicembre e ad essere stati coinvolti sono stati in due, che si erano appena posizionati sulla giostra. Una volta partita, si è verificato l’imprevisto e nell’area circostante si è scatenato il putiferio, con la gente che si è preoccupata non poco.

Leggi anche: Giostra crolla giù da 25 metri: feriti tra bambini e genitori. Folla assale i proprietari, fuggiti





Giostra nel parco divertimenti Londra: un cavo si è staccato, paura

Secondo quanto scritto dal sito Leggo, alla giostra presente nel parco divertimenti Winter Wonderland di Hyde Park, nella capitale inglese Londra, un cavo si è staccato improvvisamente e poi la corsa della stessa è terminata violentemente contro un traliccio. Erano due le persone all’interno di questa grande fionda e dal divertimento si è passati subito alla tragedia sfiorata. Successivamente è arrivata la spiegazione ufficiale da parte di un portavoce del parco divertimenti, che ha fatto il punto della situazione.

Il video è stato ripreso da uno spettatore e diffuso poi su TikTok. Queste le parole del portavoce del Winter Wonderland di Hyde Park: “Possiamo confermare che il cavo elastico e la fune d’acciaio che sostiene la gondola Reverse Bungee, in cui il pubblico si siede, non si è spezzato o ha ceduto in alcun modo. Abbiamo ispezionato la giostra alle 7 di questa mattina ed è stato riscontrato che si era verificato un problema tecnico all’interno di una scatola ingranaggi sigillata, che controlla il rilascio del cavo elastico e della fune d’acciaio”.

I pompieri sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno messo in salvo i due passeggeri, che non sono rimasti fortunatamente feriti. Certamente poteva trasformarsi in un dramma, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto, fatta eccezione la paura inevitabile.