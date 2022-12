Paura in cielo per un incidente aereo. Il velivolo si è schiantato al suolo e le terribili immagini sono state registrate inaspettatamente da un testimone, che ha poi caricato tutto sui social network. Il mezzo, che ha un valore straordinario pari a circa 100 milioni, ha avuto dei problemi improvvisi e, nonostante sembrasse che tutto stesse volgendo per il verso giusto, l’atterraggio non è andato come previsto. E il pilota è stato costretto a compiere un gesto istantaneo per risolvere la problematica.

Dunque, questo incidente che ha coinvolto un aereo che si è schiantato al suolo ha fatto il giro della rete. Terrore totale per chi era a bordo e anche per coloro che hanno assistito a quella scena agghiacciante. Pensavano di doversi godere un semplice atterraggio, invece sono stati testimoni oculari di qualcosa di molto grave. Il video, come anticipato ad inizio articolo, è stato visto da migliaia di persone. Numerosissimi i commenti apparsi su Twitter, con gli utenti che hanno chiesto informazioni sull’accaduto.

Incidente per un aereo: si è schiantato al suolo durante l’atterraggio

La tragedia sfiorata si è registrata negli Stati Uniti d’America. Un incidente ha colpito un aereo da guerra, precisamente l’F35 Lightning II, che si è schiantato al suolo mentre atterrava nello stato del Texas all’interno della base militare Fort Worth. Per evitare che potesse morire nell’impatto, il pilota è riuscito in tempo ad attivare la leva, che gli ha permesso di uscire dalla cabina e mettersi in salvo grazie ad un paracadute. E poi è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dell’azienda produttrice di questa tipologia di aereo.

Questa la nota ufficiale della Lockeed Martin: “Continuiamo a lavorare con gli ufficiali della base militare di Forth Worth, dopo il problema dell’F-35. Siamo felici che il pilota coinvolto stia bene. La sicurezza resta la nostra priorità e stiamo supportando le indagini”. Quindi, serviranno ulteriori accertamenti per scoprire quale sia stata la causa dell’imprevisto. Ciò che comunque ha tranquillizzato tutti è che le condizioni di salute del pilota siano ottime, anche se ha inevitabilmente avuto un grosso spavento.

This F-35B (STOL) at Fort Worth had a problem. I’m not certain but it appears to me that the pilot couldn’t stop the thrust once it flipped over. The ground ejection was very impressive. pic.twitter.com/uBSASXiWWv — (((Tendar))) (@Tendar) December 15, 2022

