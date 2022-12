Forte scossa di terremoto – di magnitudo 6.4 – nella costa settentrionale della California. La scossa, secondo l’Usgs, ‘Istituto statunitense Usgs (l’United States Geological Survey), ha avuto una profondità di 16 chilometri ed è stata preceduta e seguita da altre otto scosse oltre magnitudo 4 sulla scala Richter nel giro di un’ora. Negli ultimi 10 giorni, invece, non si erano verificati terremoti di magnitudo 3.0 o superiore nelle vicinanze della zona colpita.

Il violento terremoto, a cui sono seguite le due di assestamento, ha provocato danni e l’interruzione della corrente elettrica in molte contee del nord della California, compresa quella di San Francisco. La scossa ha colpito la costa a Sud di Eureka ma è stato sentito in tutta la regione della costa settentrionale.

Sui social sono già tantissimi i commenti, i post, i video e le foto sul terremoto che ha colpito la California. “Questo è stato un ‘big one’, l’elettricità è interrotta a Ferndaleca e la casa è tutta sotto sopra” si legge in un post pubblicato su Twitter. La scossa è stata registrata a 12 chilometri a sud-ovest di Ferndale, una cittadina nella Contea di Humboldt.

Il National Weather Services non ha diffuso un allarme tsunami. I media hanno riferito che il terremoto ha causato lo spostamento di mobili e la caduta di oggetti e ovviamente molta preoccupazione tra i residenti. La Pacific Gas & Electric, compagnia elettrica dello stato della California, ha segnalato “significative interruzioni di corrente da Aracata sud a Rio Dell”.

Our home is a 140-year-old Victorian. The north/south shaking is very evident in what fell. This was our coffee station. Sorry for dark video. Power still out. #ferndaleca #earthquake pic.twitter.com/md1WKCS58Z