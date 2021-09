Ore di terrore nella notte in Messico, dove una forte scossa sismica ha colpito Acapulco, causando almeno una vittima. L’epicentro del terremoto è stato registrato 11 chilometri a sudovest della città messicana, nello stato meridionale di Guerrero, l’ipocentro a 10 chilometri di profondità. La scossa ha avuto magnitudo 7.0 secondo il Geological Survey statunitense, 7.1 secondo il servizio sismologico messicano, Ssn. Dalle prime immagini ci sono state frane e danni agli edifici, la violenta magnitudo ha scosso le colline intorno alla città abbattendo alberi e lanciando grandi massi sulle strade.

Riguardo l’uomo deceduto a Coyuca de Benítez, una cittadina a ovest di Acapulco, si sa che è rimasto schiacciato dalla caduta di un palo. A darne conferma è stato il governatore dello stato Héctor Astudillo Flores, intervistato dalla televisione locale. La scossa è stata avvertita a Città del Messico, situata a circa 300 chilometri di distanza dalla zona dell’epicentro: il sindaco Claudia Sheinbaum ha riferito su Twitter di segnalazioni relative a gravi danni materiali.

Poco dopo il violento sisma, il National Tsunami Warning Centre americano ha lanciato l’allarme per la possibilità di un’onda anomala sulla costa pacifica di Guerrero. L’allarme è stato poi revocato. Acapulco si trova a circa 320 Km di distanza da Città del Messico dove, nel quartiere centrale di Roma Sur, i palazzi hanno tremato e le luci si sono spente costringendo i residenti – spaventati – a precipitarsi all’aperto indossando poco più del pigiama.

I residenti si sono accalcati insieme sotto la pioggia, tenendo in braccio bambini piccoli o animali domestici. “È stato terribile, ricorda il terremoto del 1985”, ha dichiarato Yesmin Rizk, un 70enne residente a Roma Sur.

🇲🇽 Mexico : CCTV video shows the power of the 7.4 magnitude of a #earthquake in the region of #Acapulco in #Mexico @rahulrajnews #LasNoticiasGuerrero #Tsunami #México #Sismopic.twitter.com/joNUS051bx