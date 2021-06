Paura nella notte, una scossa di terremoto magnitudo 5.1 della sala Richter è stata registrata alle 01:14 ora locale (00:14 in Italia) in Grecia, al largo delle isole del Dodecaneso, nel Mar Egeo. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro nei pressi delle isole di Nisiro e Kos e delle coste della Turchia. Naturalmente l’evento è stato avvertito dalla popolazione vicino all’epicentro, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Solo qualche giorno prima, alle 14.07 italiane di sabato 19 giugno, le 15.07 locali, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nella provincia di Istanbul. Un evento che è stato avvertito largamente in tutta la città e ovviamente in quelle vicine, avendo anche una profondità bassa di 7,6 chilometri come riportato dal sito ufficiale del dipartimento disastri ambientali e terremoti del governo turco.

Terremoto in Turchia, un anno dopo Smirne

Sui social è partito il tam tam, alcuni hanno postato le foto di crepe aperte nei muri di casa. Anche il Fenerbahce, società di Istanbul, ha scritto su Twitter: “Speriamo che stiate tutti bene”. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti. Una zona decisamente sismica, come dimenticare il terribile sisma si Smirne del 2020.





L’intensità, di magnitudo 7.0: era il il 30 ottobre 2020 e l’epicentro è stato a circa 14 km a nord-est dell’isola di Samo, in Grecia. Molti edifici sono stati danneggiati o sono crollati a seguito del terremoto, con la Chiesa della Vergine Maria a Karlovasi, in Grecia, parzialmente crollata, mentre nella città di Smirne, in Turchia, pesantemente colpita dal terremoto, decine di edifici sono stati danneggiati o completamente crollati.

Il terribile terremoto di Smirne del 2020

I servizi di emergenza in entrambi i paesi sono entrati immediatamente in azione e i soccorsi sono proseguiti nella notte. In Grecia sono morte 2 persone e altre 19 hanno riportato ferite lievi; in Turchia sono morte 114 persone e circa 1 037 sono rimaste ferite.