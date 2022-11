Terremoto 6.1. Paura e gente in strada: feriti, crolli e soccorsi sul posto

Quarantasei feriti e, almeno per il momento, nessuna vittima. Questo bilancio, destinato ad aumentare, del forte terremoto di magnitudo 6.1 avvenuto stanotte nel nordovest della Turchia.

Su Twitter il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu ha affermato che “nessuna segnalazione in merito alla perdita di vite umane è giunta ai servizi di emergenza”. Parola anche al ministro della Sanita’ Fahrettin Koca, che ha twittato che almeno 46 persone sono rimaste ferite, una gravemente dopo essersi gettata da un edificio in preda al panico.

Nelle prime immagini diffuse sui social, infatti, si vedono i cittadini terrorizzati scesi in strada per mettersi in salvo e numerose palazzine e strutture crollate. Faruk Ozlu, il sindaco di Duzce, ha confermato alla televisione turca che al momento non si sono registrate vittime a seguito del terremoto di 6.1 nella scala Richter. Nel 1999, la stessa zona era stata colpita da un terremoto di magnitudo 7.0, che aveva ucciso più di 700 persone ferendone quasi 3.000.

“È stata una scossa potente, l’abbiamo avvertita tutti – ha spiega Ozlu all’emittente Ntv parlando del terremoto di 6.1 sulla scala Richter – I residenti della provincia si sono precipitati all’aperto. Le forniture di elettricità sono saltate ovunque. Secondo le nostre informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Altre conseguenze sono tuttora in fase di valutazione”.

