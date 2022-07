Due terremoti a distanza di 20 anni: cosa è successo al centro della Terra. La scoperta degli scienziati

C’è qualcosa che sta cambiando al centro della Terra. E le conseguenze per l’uomo sono indecifrabili. A tale conclusione è arrivato uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications Earth & Environment della scienziata Ying Zhou, del Dipartimento di Geoscienze del Virginia Tech College of Science, spiega cosa sta succedendo davvero.

Lo studio della geoscienziata Ying Zhou ci offre uno scorcio importante e senza precedenti di quel che sta avvenendo al centro della Terra. Fino ad oggi gli scienziati non avevano mai potuto osservare direttamente tali cambiamenti, quelli inerenti alla convezione del nucleo esterno e agli effetti sul campo magnetico terrestre. Scendendo nel dettaglio la geoscienziata ha analizzato due eventi sismici importanti: il primo si era verificato nel maggio 1997 nelle Isole Kermadec, nell’Oceano Pacifico, mentre il secondo aveva colpito le stesse isole a distanza di poco più di 20 anni, nel 2018.





Terremoti a 20 anni di distanza cambiamenti al centro della terra

L’aspettativa era abbastanza semplice: cioè due terremoti nella stessa zona, onde sismiche di uguale velocità. E invece la realtà scoperta dalla professoressa Ying Zhou è un’altra. I dati segnalano una piccola anomalia tra i due terremoti: le onde SKS del secondo terremoto hanno viaggiato a una velocità maggiore (di circa 1 secondo) rispetto a quelle registrate nello stesso luogo venti anni prima. Con “SKS” si indicano le tre fasi di un’onda sismica: dapprima attraversa il mantello come onda di taglio (S), poi passa attraverso il nucleo esterno come onda di compressione (K) e, infine, torna indietro di nuovo come onda di taglio (S).

Si tratta di una anomalia impercettibile che mai prima d’ora era stata osservata. Anomalia che riguarda una differenza sulla velocità delle onde del secondo terremoto rispetto a quelle del primo. E di conseguenza per la prima volta è stato possibile registrare il movimento del nucleo. Un segnale importante che permetterà anche di capire altri fenomeni che si stanno verificando negli ultimi tempi: basti pensare ai cambiamenti climatici.

Grazie ai dati raccolti da Ying Zhou per la prima volta abbiamo una prova tangibile dei cambiamenti che si stanno verificando nel nucleo esterno del Pianeta. Finora ogni studio o osservazione si sono basati solo ed esclusivamente su teorie, senza mai avere delle prove a carico. La professoressa con il suo studio voleva giungere proprio a tale conclusione. Quell’apparentemente insignificante secondo di differenza nella velocità tra due terremoti, avvenuti a distanza di anni nello stesso identico punto, ci offre per la prima volta un dato calcolabile (numerico) di come l’attività del nucleo terrestre stia cambiando.