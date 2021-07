Ad essere rimaste vittime attonite del fenomeno ci sono 76 persone. I fulmini hanno colpito in diversi stati. Ma la notizia che più ha destato preoccupazione è quella inerente ai 23 visitatori che sono stati folgorati mentre erano intenti a scattarsi un selfie.

A riferirlo le autorità del Paese, che hanno dichiarato un’altissima percentuale di persone morte ogni anno in fortissime tempeste all’inizio della stagione dei monsoni, che portano sollievo dal caldo nelle pianure del nord.

Un fenomeno accaduto contemporaneamente in diverse zone dell’India. Una terribile tempesta in India. I 23 visitatori che sono stati folgorati, stavano scattandosi un selfie vicino a un antico forte medievale nel Rajasthan. Sono almeno 42 le vittime che si sono conteggiate nella sola giornata di domenica 11 luglio in diversi distretti dell’Uttar Pradesh, secondo le autorità per la risposta ai disastri nello stato più popoloso dell’India.





A Jaipur, la capitale dello stato del Rajasthan, 11 persone sono morte per i fulmini abbattutisi su due torri di avvistamento dell’antico forte Amer, del XII secolo, mentre erano piene di visitatori che osservavano la tempesta attraversare la città. “Stava già piovendo quando le persone si trovavano lì. Si sono accalcate nelle torri mentre la pioggia si intensificava”, ha detto Saurabh Tiwari, un alto ufficiale di polizia di Jaipur.