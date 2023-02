Paura immensa per un grave episodio che si è verificato pochi giorni fa. Un treno è deragliato improvvisamente, causando un brutto incendio. Ma a preoccupare tutti sono le sostanze tossiche che sarebbero fuoriuscite dai vagoni, dato che contenevano fumi nocivi per la salute delle persone. L’allarme è scattato sin da subito, nonostante le rassicurazioni delle autorità competenti, ma la popolazione è ugualmente in allerta e sui social stanno denunciando tutto pubblicamente.

A causa di questo incidente improvviso, un treno è deragliato innescando un incendio di vaste proporzioni. Successivamente si è cominciato a parlare di sostanze tossiche perché i vagoni del mezzo, per la precisione sono stati 50 quelli che sono andati fuori dalle rotaie, avevano all’interno sostanze pericolose come il cloruro di vinile e il butilacrilato, che sono finite non solo nell’aria ma anche nell’acqua e nel terreno. E stanno anche giungendo segnalazioni allarmanti di animali che starebbero perdendo la vita.

Leggi anche: Incendio devastante in casa, morti 7 bambini e la mamma: avevano da 2 a 14 anni





Treno deragliato scatena incendio: allarme per le sostanze tossiche

Addirittura su Twitter c’è chi paventa una nuova tragedia, simile a quella accaduta a Chernobyl il 26 aprile del 1986. Il treno deragliato che ha causato il grosso incendio avrebbe dunque sprigionato delle sostanze tossiche, sebbene come riferito da Leggo, l’agenzia EPA negli Stati Uniti abbia annunciato: “Non ci sono contaminanti a livelli preoccupanti“. Ma gli abitanti della zona continuano a sentire uno strano odore e, stando alle loro testimonianze, in alcuni ruscelli sarebbero stati trovati morti pesci e rane.

L’accaduto è avvenuto il 3 febbraio scorso a East Palestine, nello stato americano dell’Ohio. L’8 febbraio i cittadini sono stati invitati a ritornare nelle proprie abitazioni, essendo cessato l’allarme. L’incidente non ha provocato vittime, ma la popolazione ha timore che possano esserci ripercussioni sulla salute e che le autorità non starebbero raccontando tutta la verità. A preoccupare è stato anche il fatto che un giornalista sia stato tratto in arresto durante una conferenza e c’è chi accusa di voler censurare le conseguenze del deragliamento del treno.

A massive, LETHAL ECOLOGICAL DISASTER recently occurred in East Palestine Ohio. A train that was carrying 20 TRAINS of hazardous polyvinyl chloride and other toxic chemicals derailed & exploded. Police are arresting reporters who are reporting on the story. Water is contaminated. pic.twitter.com/QbAaWdeMWD — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 13, 2023

THREAD: Photos, videos, and news reports about the train derailment and toxic chemical release in East Palestine, Ohio.



This may be the largest environmental disaster in U.S. history.



🧵👇 pic.twitter.com/0qgtdpN7fQ — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 13, 2023

Gli abitanti del villaggio dell’Ohio sono in apprensione perché molti di loro hanno avuto mal di testa e sensazione di malessere generale, dopo aver respirato quei fumi dannosi. Per il momento la polizia tranquillizza, ma le proteste della popolazione non arrestano a bloccarsi.