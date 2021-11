Il gesto opinabile davanti a un’intera platea di fan. La cantante lo ha davvero fatto davanti a tutti durante l’esibizione live del suo concerto. Nel bel mezzo dell’evento, non ha esitato ad abbassarsi i pantaloni e sconvolgere il pubblico, che pare non aver per nulla apprezzato un atteggiamento disgustoso piuttosto che ‘punk’.

Si chiama Sophia Urista e ha 35 anni. Da anni cantante dei Brass Against, la 35enne si è fatta conoscere dapprima negli Stati Uniti partecipando all’undicesima stagione dell’edizione americana di The Voice, nel 2016. Prima di prendere parte al noto reality show, era una studentessa di medicina. Oggi la sua professione è invece la musica.

Una scena a cui il pubblico ha assistito senza trovare altre parole se non di disappunto, quella accaduta a Daytona Beach, in Florida, non appena la cantante ha deciso nel bel mezzo del concerto di urinato in faccia a un fan. Lo sconosciuto, però, pare aver accolto la stramba proposta della musicista salendo sul palco e sdraiandosi per terra in attesa che la cantante esplicasse il bisogno per così dire fisiologico.





“Ci siamo divertiti molto ieri a sera a Welcome to Rockville – ha scritto la band tentando di giustificarsi – Sophia si è fatta trasportare. Non ce lo aspettavamo e non è qualcosa che vedrete nuovamente ai nostri spettacoli”.

Un gesto che potrebbe andare incontro a dei serissimi provvedimenti, visto che non tutti i fan pare abbiano apprezzato. Proteste subito riversate nel mondo dei social poco dopo l’esibizione trasmessa in live streaming su Twitch che è dunque stata interrotta proprio a causa del comportamento della cantante.