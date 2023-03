Dramma in Grecia dove almeno 32 persone sono morte e più di 85 sono rimaste ferite. La tragedia è avvenuta quando un treno passeggeri che trasportava più di 350 persone si è scontrato con un treno merci martedì sera, poco prima di mezzanotte. Ci troviamo nella Grecia centrale, vicino alla città di Larissa. “Abbiamo appena sentito un botto… il vagone ha iniziato a girare, prima di finire di traverso quando siamo riusciti a uscire”, ha riferito un passeggero all’emittente pubblica greca ERT.

“Sono stati 10 secondi da incubo con il fuoco, non si vedeva molto dal fumo”, ha detto un secondo passeggero. In queste ore chiaramente i soccorsi sono all’opera nel disperato tentativo di trovare qualche sopravvissuto sotto le lamiere. Si prevede tuttavia che il bilancio delle vittime aumenterà. Il treno passeggeri viaggiava dalla capitale Atene a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia.

Il treno era pieno di gente anche per via del carnevale nazionale che che si era appena concluso. Le immagini dell’emittente pubblica greca ERT hanno mostrato pennacchi di fumo denso che si riversavano fuori dalle carrozze rovesciate e lunghe file di veicoli di soccorso accanto a loro. Nel frattempo, i soccorritori con le torce hanno perquisito le carrozze alla ricerca di sopravvissuti mentre i paramedici portavano via dalla scena i passeggeri sotto choc.

Poco dopo le immagini della tv ellenica hanno mostrato anche alcuni passeggeri sopravvissuti in arrivo a Salonicco. Il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Varthakogiannis ha detto che 194 passeggeri sono stati portati sani e salvi a Salonicco e 20 persone trasferite in autobus alla città di Larissa. In seguito ha aggiunto che delle 85 persone ferite, 53 sono rimaste in ospedale.

Almeno 150 vigili del fuoco con 17 veicoli e 40 ambulanze sono coinvolti nelle operazioni di soccorso, ha detto Varthakogiannis. La compagnia ferroviaria greca, Hellenic Train, è stata acquisita da Ferrovie dello Stato nel 2017 ed è ora interamente controllata da Trenitalia. L’azienda opera sia nel trasporto passeggeri che merci. La linea principale su cui vengono offerti collegamenti giornalieri è Atene-Salonicco.

