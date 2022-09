“Correte, serve aiuto”. Dramma in mare, balena si scontra con la barca di turisti: morti, dispersi e feriti

È di cinque morti il drammatico bilancio dello scontro tra una barca e una balena al largo di Goose Bay a Kaikōura, in Nuova Zelanda. Undici persone erano a bordo della barca di 8,5 metri quando si è capovolta sabato mattina a Goose Bay, vicino alla città di Kaikōura, nell’Isola del Sud, ha detto la polizia. Sei persone sono state salvate e cinque corpi sono stati recuperati dall’interno della nave da sommozzatori della polizia.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto anche diversi elicotteri: il primo pilota arrivato sul posto, intervistato dai media neozelandesi, ha raccontato di essersi trovato davanti ad una scena da incubo: “Una cosa terribile, all’inizio non vedevo nessuno in acqua”. Poi le sei persone sopravvissute all’impatto sono state individuate e portate a riva.





Scontro tra barca e balena, bilancio tragico: 5 morti

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente: al momento si sta indagando sull’ipotesi della collisione tra una barca e una balena. I sommozzatori hanno recuperato le cinque vittime e hanno avviato il processo per il riconoscimento. La barca era stata noleggiata dal gruppo per un’escursione nella zona, nota proprio per l’osservazione delle balene. (Foto tratte dal sito Stuff.co.nz)

Craig Mackle, il sindaco di Kaikōura, ha detto all’emittente nazionale RNZ che si credeva che la barca si fosse scontrata con una balena. La polizia ha detto che c’è stata una collisione, ma non ha ancora accertato la sua causa. Il sergente Matt Boyce ha detto che si è trattato di un “evento senza precedenti”. Mackle ha detto all’Associated Press che l’acqua era calma al momento dell’incidente e che si presumeva che una balena fosse emersa da sotto la barca.

JUST IN: Two people are dead after a boat with 11 onboard capsized off Goose Bay in Kaikōura after colliding with a whale, the local mayor has confirmed. #Newzealand pic.twitter.com/1H3vGo7HnQ — BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 10, 2022

Kaikoura è una popolare località per l’osservazione delle balene. Il fondale marino si allontana precipitosamente dalla costa, creando acque profonde vicino alla riva. Numerose aziende offrono gite in barca o in elicottero in modo che i turisti possano vedere da vicino balene, delfini e altre creature marine. Il presidente ad interim della guardia costiera di Kaikōura Neroli Gold ha detto che la nave è stata rimorchiata in porto. “Quando si perdono vite, è una vera e profonda tristezza per tutte le persone coinvolte, quindi i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei defunti”.

