Clamoroso quanto hanno pagato alcuni clienti in un locale. Dopo una cena in un ristorante, è arrivato lo scontrino record con una cifra pazzesca pari a più di 160mila euro. Sì, avete capito proprio bene e non c’è alcun errore in ciò che vi abbiamo appena riferito. Il tutto è stato certificato con un post inequivocabile sul social network Instagram. Sono tutti rimasti a bocca spalancata i follower, che non riescono proprio a capacitarsi del fatto. Una spesa record, che entrerà sicuramente nella storia.

La cena al ristorante ha provocato dunque questo scontrino record con una somma di oltre 160mila euro da sborsare all’attività commerciale. Come avrete facilmente intuito, i prezzi in questo locale molto lussuoso sono ovviamente alti grazie all’immensa qualità dei prodotti. E tra l’altro lo stesso ristorante non si è fatto problemi, visto che è stata la pagina ufficiale dello stesso a mostrare le prove del pagamento di quella somma di denaro. Tutti increduli davanti ad una delle cene più costose di sempre.

Cena al ristorante ad Abu Dhabi: scontrino da oltre 160mila euro

Davvero incredibile quanto hanno pagato 14 clienti per una cena in un ristorante molto chic, che è valso uno scontrino record da più di 160mila euro. I fatti sono avvenuti ad Abu Dhabi, precisamente all’interno della struttura commerciale del super chef Salt Bae, ovvero al Nusret Galleria Restaurant alla Galleria di Al Maryah Island. Questo locale è molto frequentato e si è scoperta in queste ore questa novità choc. Facendo velocemente i conti, ogni cliente ha dunque speso 11mila euro ciascuno per la consumazione della cena.

Esattamente sono stati spesi 161mila euro, ovvero più di 615mila dirham che è la moneta in vigore negli Emirati Arabi Uniti. Il sito Tpi ha sottolineato che all’interno di questo ristorante si può spendere 14 euro per una birra Heineken, ma anche 26mila euro per una bottiglia di vino Petrus 2009 Louis XIII. Ma è stato analizzato anche il costo di questa cena da sogno: 315 euro sono stati pagati per cinque carpacci di manzo; poi 1.440 euro per due golden ottoman e 1.180 euro per la golden sirt, tutte specialità di carne.

Infine, sono stati sborsati 85mila euro per cinque bottiglie di vino Petrus e 2.360 euro per un’altra golden sirt. Inutile aggiungere che indubbiamente coloro che si sono seduti al tavolo non avessero ovviamente problemi di natura economica e si sono permessi una spesa del genere. Per gli altri comuni mortali impossibile sostenere una cena del genere.