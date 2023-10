Ritrovamento choc del padre, la scoperta dopo la geolocalizzazione del cellulare. Purtroppo l’epilogo è tra i più drammatici, ma il genitore della giovane di appena 24 anni ha sperato fino all’ultimo di poterla riabbracciare sana e salva. “I colpi sono arrivati da due direzioni”, sono state le parole del padre che ha poi fatto sapere: “dai bossoli che abbiamo trovato, c’erano almeno tre pistole che sparavano contro l’auto”. Di seguito tutti i dettagli del dramma.

Ritrova il corpo della figlia di 24 anni privo di vita, la drammatica scoperta dopo il Nova Music Festival nel deserto israeliano. Il genitore non ha più ricevuto alcuna notizia in merito alla figlia e fino all’ultimo ha sperato che la 24enne potesse essere ancora in vita, vittima degli ostaggi di Hamas. “Per ogni civile ucciso nella striscia, uccideremo un ostaggio”, è stato il messaggio fatto arrivare al governo israeliano a tal proposito.

Ritrova il corpo della figlia di 24 anni privo di vita. Il drammatico racconto del padre della vittima

La giovane di nome Danielle aveva partecipato al festival insieme al fidanzato Noam e sarebbe stata uccisa per mano dell’aggressione del “movimento della resistenza resistenza”. Poi purtroppo è arrivato il tragico momento del ritrovamento del corpo attraverso la geolocalizzazione del cellulare. Solo a quel punto Eyal Waldman ha ricevuto la certezza che la sua Danielle era una delle 260 vittime della strage al rave party.

Fondatore di Mellanox, Eyal ha pensato di poter utilizzare la modalità “trova il mio IPhone” e solo così sarebbe riuscito a risalire alla salma. Il cadavere è stato trovato all’interno dell’abitacolo di una Toyota bianca su cui la giovane si trovava insieme al fidanzato per sfuggire ai terroristi di Hamas. Accanto al corpo di Danielle giaceva anche quello di Noam.

I due si amavano da diverso tempo e stavano progettando di coronare il sogno di sposarsi. Racconta il padre tra le lacrime all’emittente israeliana i24NEWS: “Danielle era nata in California, negli Stati Uniti. Era la bambina più felice di sempre e tutti le volevano bene” mentre “Noam era cresciuto qui in Israele”. Eyal ha riferito che la figlia e il fidanzato “si erano conosciuti nell’esercito e hanno progettato di passare tutta la vita insieme” e che proprio quella notte “erano andati con migliaia di ragazzi per celebrare la vita, per celebrare l’amore”.