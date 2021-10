“Voglio morire”. Si getta dal nono piano, poi la scoperta choc. Testimoni increduli: “Non è possibile”

Precipita dal nono piano e si schianta su un’automobile in sosta: è salvo un uomo di 31 anni che è caduto da un edificio ed è finito contro l’auto nera parcheggiata: l’uomo si è rialzato e ha urlato ai presenti: “Cosa è successo?”. La scena è stata filmata da una donna, che ha catturato in un video l’incidente e ha postato il tutto sulla sua pagina Facebook.

L’episodio è accaduto a Jersey City, negli Stati Uniti: a riprendere il tutto è stata una passante Christina Smith, 21 anni. “Ho sentito un grande boom e all’inizio non pensavo che fosse una persona – ha spiegato la ragazza al New York Post -. Il finestrino posteriore dell’auto era appena, il ragazzo è balzato in piedi e ha iniziato a urlare. Il suo braccio era tutto storto”. E aggiunge. “Ero tipo, ‘Oh mio Dio!’ Sono rimasta scioccata. Era come essere in un film”.

Christina Smith stava passeggiando per Journal Square a Jersey City quando, lo scorso mercoledì mattina, l’uomo si è schiantato contro un’auto di lusso: ha immediatamente chiamato il 911. “Probabilmente ha aiutato il fatto che indossasse una giacca soffice”. Probabilmente l’uomo è caduto da una finestra aperta nell’edificio: è stato trasportato portato d’urgenza in ospedale, risultando in condizioni critiche, ha detto la portavoce di Jersey City Kimberly Wallace-Scalcione.





Alcuni testimoni hanno detto al Post che l’uomo, che si è rifiutato di fornire il suo nome e di collaborare con le autorità, non lavorava all’interno dell’edificio e hanno detto che non erano sicuri del perché fosse lì. Mark Bordeaux, 50 anni, che lavora all’interno dell’edificio, era lì poco dopo la caduta dell’uomo: “È caduto sulla macchina attraverso il tettuccio apribile, poi è sceso dall’auto ed è caduto a terra. Cercava di alzarsi, ma le persone lo stavano convincendo a rimanere giù. Così è rimasto lì fino all’arrivo della polizia e delle ambulanze”.

“Continuava a dire: ‘Lasciami in pace, voglio morire.’. Ho visto che una delle sue braccia era chiaramente rotta, ma era cosciente, si muoveva”. E aggiunge: “Voleva morire. Quello era il suo programma. Ma Dio aveva qualcos’altro in mente”. Sono in corso le indagini della polizia. Non è ancora chiaro come l’uomo sia caduto dall’edificio: non avrebbe dato il suo nominativo alla polizia, e non avrebbe cooperato con le indagini sul caso.