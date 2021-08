Esplosione sull’autobus pieno di passeggeri: 1 morto e 17 feriti gravi. “Una scena terribile”

Esplosione a bordo di un bus. Una donna è morta e almeno 17 sono rimaste ferite gravemente. A quanto si apprende sul bus viaggiavano 35 persone. L’esplosione è avvenuta quando l’autobus era ad una fermata vicino ad un centro commerciale. Un video ripreso dai passanti e postato sui social media ha mostrato che l’esplosione ha strappato il tetto del veicolo e ha fatto saltare i finestrini.



Il portavoce dei servizi di emergenza ha affermato a Sputnik che secondo le stime preliminari “è esploso il serbatoio del gas” presente sul veicolo. Tuttavia la fonte stessa ha anche detto che tutti gli autobus sono alimentati a gasolio. Secondo le prime informazioni, tutte le persone colpite sono state trasferite alle istituzioni mediche di Voronezh. Uno dei passeggeri ha dovuto subire un’operazione per l’amputazione di entrambe le gambe.

È successo in Russia a Voronezh. “Finora non c’è nulla che indichi che si tratti di un attacco terroristico”, ha detto all’agenzia di stampa Interfax Sergei Sokolov, vice governatore di Voronezh, dove è avvenuta l’esplosione. La commissione nazionale d’inchiesta ha detto in un comunicato che ha inviato esperti da Mosca e ha aperto un caso di negligenza sulla manutenzione dell’autobus.







Quello accaduto in Russia è il secondo incidente che vede coinvolto un autobus nel giro di pochi giorni. Domenica scorsa un altro era accaduto in Turchia. Era stato ritrovato ai bordi della strada, a lanciare l’allarme alcune persone che viaggiavano sul bus. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la scena che si è presentata davanti era apocalittica.



Lamiere, urla, dolore e un bilancio che parlava di 14 morti e 18 feriti. 11 sono morti sul colpo, 3 si sono spenti dopo una corsa disperata in ospedale. Un funzionario della provincia di Balikesir aveva confermato che l’incidente era avvenuto intorno alle 4.40 di domenica su un autobus Efe Tur, che stava viaggiando verso Edremit sulla tangenziale OSB Balikesir. Per motivi che non sono ancora stati chiariti, il conducente aveva perso il controllo del mezzo pesante.