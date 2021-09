Ha un lieto fine la storia del bimbo di 3 anni scomparso in un bosco. È autistico e non parla e l’ultima volta era stato visto a casa lo scorso venerdì. La sua famiglia temeva che fosse stato rapito: fortunatamente i soccorritori lo hanno trovato sulla sponda di un fiume a circa 500 metri dalla sua casa nella vasta proprietà. Il bimbo si chiama Anthony ‘AJ’ Elfalak ed è stato avvistato mentre beveva acqua da un ruscello nella proprietà della sua famiglia nelle zone rurali del New South Wales (Australia).

Come riporta la BBC news, le autorità hanno reso noto che AJ è in buone condizioni: ha soltanto alcuni graffi nella parte inferiore delle gambe ed è stato trovato inzuppato di vestiti bagnati. Suo padre, Anthony Elfalak, ha definito il suo ritrovamento “un miracolo”. Al momento non sono chiari i motivi per cui il bimbo si era perso nel bosco.

Fino a poche ore prima stava giocando sotto la sorveglianza della madre. La scorsa domenica la polizia aveva sequestrato un veicolo bianco, nella convinzione che si trattasse di un caso di rapimento. Più di 100 ufficiali e volontari hanno trascorso giorni a perlustrare la boscaglia e, in precedenza erano anche passati sopra l’area in cui è stato ritrovato il piccolo.





“È stato morso dalle formiche ed è caduto, ma è vivo. È vivo – ha detto esultante il padre in una intervista televisiva -. So che mi stavo agitando fin troppo, – ha continuato – ma nessuno può capire com’è passare quello che abbiamo passato noi. È incredibile. La mia gamba, i miei fianchi, le mie caviglie sono ferme: non posso camminare. Sono stato nella boscaglia per quattro giorni senza dormire. Non ci siamo mai fermati”.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j September 6, 2021

Attraverso un post su Twitter il primo ministro Scott Morrison ha espresso sollievo e ha dichiarato di essere “felice di sapere che il bambino è al sicuro. Non riesco a immaginare quanto sia stata traumatica questa esperienza per AJ e i suoi genitori”. Insomma una storia che si conclude con il lieto fine. Anthony ‘AJ’ Elfalak è stato ritrovato vivo dopo essere scomparso in un bosco in Australia. I soccorritori hanno trovato AJ sulla sponda di un fiume a circa 500 metri dalla sua casa. A renderlo noto, un filmato condiviso su Twitter dalla polizia del New South Wales dove si sente: “Ho trovato il bambino”.