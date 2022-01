Lutto nel mondo dell’arte. Il dramma è accaduto a Parigi, proprio nel cuore della città. Reso celebre per le sue splendide e loquaci fotografie, René Robert muore a 84 anni. Forse avrebbe potuto trarre in salvo la sua vita, se solo qualcuno si fosse reso conto di quello che stava accadendo. Una corsa verso l’ospedale ma per il fotografo nulla da fare.

A raccontare la drammatica vicenda avvenuta su un marciapiede nel centro di Parigi, il giornalista e caro amico del fotografo, Michel Mompontet: “Come è stato possibile arrivare a tanto? Come non essere indignati? René Robert ha avuto un malore ed è caduto. Incapace di alzarsi, è rimasto immobile sul marciapiede al freddo per nove ore fino a quando un senzatetto ha chiamato i soccorsi”.

E ancora: "Nel corso di quelle lunghe nove ore nessun passante si è fermato a controllare perché quell'uomo fosse sdraiato sul marciapiede. Non uno". Stupore e anche un senso di impotenza di fronte a una morte che forse poteva non avvenire.





Al freddo per 9 lunghe ore in seguito a un malore e l’indifferenza dei passanti, che non hanno avuto la premura di prestare soccorso, ad eccezione di un senzatetto. Una corsa in ospedale per salvare la vita di Robert, ma era ormai troppo tardi. Una grave ipotermia irreversibile, poi il decesso avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 gennaio.

Classe 1936, originario di Friburgo (Svizzera), gli scatti di René hanno trovato ispirazione nel campo della pubblicità e della moda, poi il suo nome accanto alle immagini più loquaci che hanno immortalato i ballerini di flamenco in tutto il mondo. Il successo di René è stato immediato, e celebri le sue esposizioni artistiche dal 1967 al 2009. Occhio sensibile e creatività inarrestabile, il nome di René continuerà a vivere attraverso la sua arte.