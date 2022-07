Ragazzina di 9 anni uccisa e ritrovata senza vita in un vicolo della città di Boston, nel Lincolnshire (UK). La piccola, che non è stata ancora identificata, è stato tragicamente uccisa con un’arma bianca. Sulla sua morte si sa soltanto che il decesso sembra essere avvenuto a seguito di questa pugnalata mortale. Sul posto una tenda della scientifica è stata montata questa mattina per coprire il corpo senza vita e preservare la scena del crimine.

Un mazzo di fiori lasciato vicino alla tenda recita: “Mi dispiace che questo mondo crudele ti abbia tolto la vita, bella ragazza. Possa tu essere tra le braccia degli angeli”. Naturalmente la polizia del Lincolnshire ha ora avviato un’indagine per omicidio dopo l’orribile scoperta che ha scioccato la città. Poco dopo i giornali locali fanno sapere che la famiglia della vittima è stata informata della sua morte, con la comunità locale scossa dall’orrore.





Ragazzina di 9 anni uccisa: il corpo ritrovato in vicolo

A polizia ha intorte fatto sapere che “I nostri pensieri sono con loro in questo momento incredibilmente difficile. La sua famiglia sarà supportata da ufficiali addestrati specializzati”. La tragedia segue un fine settimana di spargimenti di sangue a Londra, dove tre persone sono rimaste uccise in meno di 24 ore, con un’altra gravemente ferita. Tra l’altro non è la prima volta che una giovane ragazza viene pugnalata a morte in Gran Bretagna.

Ha fatto molto notizia la vicenda della morte della dodicenne Ava White , accoltellata a morte da un ragazzo di 14 anni. Una vicenda macabra che lasciò senza parole l’intera Liverpool lo scorso novembre. I dati del Ministero dell’Interno del 2016 hanno rilevato che la città portuale di Boston era allora la capitale degli omicidi di Inghilterra e Galles.

BREAKING: Two people have been arrested in connection with the death of a nine-year-old girl in a suspected stabbing in Boston, Lincolnshire Police said.https://t.co/2W8OvzinnX — Metro (@MetroUK) July 29, 2022

Aggiornamento: È notizia di questi minuti che due persone sono state arrestate in relazione alla morte della bambina di nove anni. I detective hanno avviato un’indagine per omicidio la scorsa notte dopo che la piccola è stato trovato con una coltellata mortale a Boston. La polizia ritiene che si tratta di un “incidente isolato”.