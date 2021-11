Bus precipita dalla scarpata, almeno 10 morti e feriti. Soccorsi al lavoro per raggiungere i superstiti

Sono 10 le vittime finora accertate dello spaventoso incidente che ha coinvolto un bus precipitato in una scarpata. Le notizie sono ancora poche ma a quanto si apprende il mezzo sarebbe uscito di strada su una curva mentre percorreva un tratto di superstrada. Sarebbero 7 i feriti. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Difficili i soccorsi, il bus è precipitato in una gola profonda 300 metri. L’incidente si è verificato nel pomeriggio locale.



Il dramma si è consumato in Perù, nella regione di Amazonas. Il veicolo, ha precisato l’emittente radio RPP Noticias di Lima, apparteneva alla compagnia ‘Cruz Hermanos’ e per ragioni ancora non conosciute si è rovesciato lungo una ripida discesa dell’autostrada Fernando Belaunde Terry, nella provincia di Bongará, uscendo di strada e finendo in una scarpata profonda 300 metri.

Perù, lo scorso agosto un’altra tragedia simile



Joicer Tejada, integrante di un reparto di vigili del fuoco di Pedru Ruiz giunti sul posto, ha dichiarato che i soccorritori hanno raggiunto con difficoltà il minibus, recuperando i cadaveri di dieci persone e trasferendo in ospedale sette passeggeri con ferite di varia gravità. Nel frattempo, la polizia della zona ha avviato un’indagine approfondita. Per il Perù è la seconda tragedia in poche ore.







Solo 2 giorni fa era stato colpito da un terremoto di magnitudo 7.5. l servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs ha individuato l’epicentro a una profondità di 112,5 chilometri. Non è stato lanciato l’allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche a Lima, capitale del Perù. Non si sono registrate vittime, ma danni gravi a edifici di varie località.

Danneggiata la torre del tempio coloniale di Jalca Grande, costruita almeno 500 anni fa e che ospita “straordinari dipinti di stile barocco, con simbologia cattolica e india chachapoyana”, nella provincia di Condorcanqui del dipartimento di Amazonas. Non è la prima volta che il Perù assiste a tragedie del genere. Lo scorso 28 agosto 16 persone erano rimaste uccise a seguito di un incidente stradale, quando l’autobus sul quale stavano viaggiando era precipitato per 200 metri in una scarpata. Il mezzo, che viaggiava sulla strada di montagna Cotabambas-Cusco, trasportava un gruppo di lavoratori della miniera di rame di Las Bambas.