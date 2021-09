“Almeno 5 morti”. Sparatoria all’università, l’assalitore è un 18enne: “Ecco perché uccido”

Si sarebbe giustificando dicendo di essere stato sopraffatto dall’odio. Siamo in Russia dove un ateneo universitario è stato preso di mira da un pazzo armato di fucile. Una persona – a quanto sembra un ragazzo di 18 anni – ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell’Università Statale di Perm, ferendo e uccidendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell’ordine.

“Una persona non identificata è entrata nell’edificio universitario e ha aperto il fuoco”, hanno detto. Secondo il primo bilancio diramato dalla polizia di Perm, le persone rimaste uccise sarebbero cinque. Dopo qualche ora le forze dell’ordine hanno fatto sapere che “L’assalitore che questa mattina ha aperto il fuoco è stato fermato, rende noto l’Università. L’attacco era iniziato alle 11 (ora locale)”.

Non solo, sembra infatti che il folle assassino del campus di Perm sarebbe stato identificato. Lo rende noto il canale Telegram Bazn considerato vicino alle agenzie di sicurezza. Si tratterebbe di Timur Bekmansurov 18 anni, iscritto al primo anno di giurisprudenza. Il giovane omicida, secondo il sito di notizie di Perm, 59.ru, avrebbe lasciato un post su Facebook prima di entrare in azione in cui anticipava l’attacco e le motivazioni.





“Non è stato un attentato terroristico. Non sono membro di organizzazioni estremiste. Nessuno sapeva quello che avrei fatto. Ho organizzato tutto da solo”, è il testo del post. Bekmamsurov parla di se come di una persona “sopraffatta dall’odio”. Avrebbe inoltre pianificato l’attacco all’università di Perm da tempo. Caos nell’ateneo nel momento in cui si è compreso che quei colpi in realtà erano spari: alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre della palazzina.

#Russia, uno studente fa fuoco alla #PermUniversity . Diversi morti e feriti. Molti fuggono dalle finestre. L'autore della sparatoria sarebbe ricoverato in ospedale. Al #Tg2Rai ore 13,00#20settembre pic.twitter.com/CnY8xVGR7N September 20, 2021

Sono stati divulgati dei video in cui si vedono i ragazzi dell’università di Perm saltare da altezze proibitive, qualche istante prima che arrivassero le forze dell’ordine. Per quanto riguarda il bilancio è ancora provvisorio, seguiranno aggiornamenti delle autorità russe.