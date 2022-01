Il corpo senza vita di un bambino di dieci anni è stato trovato all’interno di una valigia non distante dalla casa dove il ragazzino vive, accanto ad alcuni cassonetti dell’immondizia. La polizia starebbe cercando la madre che sarebbe la sospettata numero uno per l’uccisione del figlio. Nell’abitazione sono infatti state rinvenute tracce di sangue, come spiega l’emittente. A dare l’allarme della scomparsa del piccolo sembra sia stato il padre.



Le prime ricerche sono state avviate ieri, per poi riprendere oggi. La Bfm Tv riferisce che la coppia stava attraversando un momento difficile e che la madre è scomparsa senza portare con sé nulla. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Il ritrovamento è avvenuto a una trentina di chilometri da Parigi, nel dipartimento Seine-et-Marne.



La scomparsa era avvenuta a Ferrières-en-Brieù. Le indagini vanno avanti a ritmo serrato. Nella giornata di domani, verrà eseguita l’autopsia sul corpo del bambino per determinare la causa esatta del decesso. L’emittente Bfm Tv riferisce che la donna ricercata e il marito stavano attraversando un momento difficile: vivevano ancora sotto lo stesso tetto ma di fatto erano separati.







La mamma del bambino sarebbe andata via di casa senza portare con sé nulla. Il cadavere è stato trovato da un cane dei pompieri addestrato per la ricerca delle persone scomparse. Solo due giorni fa la cronaca italiana aveva riportato la notizia della morte di un bimbo di 11 anni e una ragazza di 15 a Licata nell’agrigentino.



