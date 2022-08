Terrore al parco giochi per i bambini. Improvvisamente è avvenuto il crollo di una giostra, che ha avuto un ribaltamento. Ovviamente la preoccupazione dei genitori è stata immediata, visto che numerosi bimbi erano presenti al momento dell’incidente. Per la precisione, erano decine quelli presenti nella giostra definita del naufragio. L’episodio è avvenuto al parco giochi Blackgang Chine, nel Regno Unito, esattamente nell’isola di Wight. E sta uscendo fuori una prima dinamica dell’accaduto, grazie ad alcuni testimoni.

Dunque, paura immensa per i più piccoli e non solo. Una giornata di divertimento al parco giochi per i bambini si è quasi trasformata in una strage con quel crollo inaspettato. Nessuno poteva immaginarsi che al Blackgang Chine del Regno Unito, considerato tra l’altro uno dei parchi storici, potesse succedere una cosa simile. Il quotidiano Metro 50 ha riferito che persone presenti in quegli attimi hanno notato la struttura barcollare su un lato e poi è avvenuto il cedimento, che ha scatenato il panico. (Leggi anche Giostra crolla all’improvviso, numerosi bambini feriti e gente sotto choc: sul posto i carabinieri)





Al parco giochi per bambini crollo della giostra al Blackgang Chine (Regno Unito)

Un dramma davvero sfiorato solo per pura fortuna. Al parco giochi dedicato ai bambini, il crollo di una giostra ha coinvolto tantissimi piccoli, che però non hanno subito conseguenze serie. Al Blackgang Chine, nel Regno Unito, subito dopo l’episodio madri e padri di coloro che si stavano divertendo hanno tentato di raggiungere la struttura, provando anche ad arrampicarsi. E tante sono state le urla udite. Ma nessun bimbo ha riportato ferite, mentre solamente due uomini si sono fatti male e sono stati trasportati al pronto soccorso.

Anche le due persone ferite non sono comunque in pericolo di vita. Stando alle informazioni trapelate, hanno riportato rispettivamente una ferita alla gambe e ad una spalla e sono stati presi in cura dai medici del nosocomio St Mary’s Hospital di Newport. Come ha sottolineato Fanpage, un portavoce del parco divertimenti ha affermato: “Dopo l’incidente il nostro team di sicurezza è intervenuto rapidamente e tutti gli ospiti sono stati evacuati in modo rapido e sicuro. Le prestazioni sicure delle nostre giostre sono la chiave di ciò che facciamo e vorremmo rassicurare tutti gli ospiti che disponiamo di rigorose procedure di controllo della sicurezza”.

@BBCSouthNews Ship Wrecked ride at Blackgang Chine brakes mid ride pic.twitter.com/HmOijPU1yK — Mark Beames (@TheeBeamer) August 8, 2022

Infine, un testimone oculare ha raccontato ai giornalisti: “Pensavamo che facesse parte del giro, poi una signora ha iniziato a urlare perché il suo braccio era rimasto incastrato tra il lato della giostra crollato e la barriera divisoria”. Momenti davvero da incubo vissuti dai più piccoli e dai più grandi. Ma per fortuna non ci sono state vittime.

“Una ragazzina di 14 anni è morta”. Tragedia sulle montagne russe: la carrozza si stacca durante il giro