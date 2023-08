Toro incorna il torero, il video choc e come sta adesso l’uomo. Periodicamente si torna a parlare della Corrida, lo spettacolo che vede sfidarsi uomini e tori dentro un’arena con la folla urlante. Come ricorda la Treccani “ha origine dalla tauromachia greca e romana, ma nella sua forma attuale è nato in Spagna nell’XI secolo circa, e da lì si è diffuso in Portogallo, nella Francia del Sud e in America Latina”. L’ultima notizia al riguardo era stato il divieto delle corride dei toreri-nani con annesse polemiche.

La notizia di oggi, mercoledì 16 agosto, invece è un’altra. Stavolta non è il torero che ha infilzato il toro con la sua lama, ma è l’animale che, nonostante le piroette con il classico drappo, la “muleta“, da parte del torero, è riuscito a incornare l’uomo. Le immagini stanno facendo il giro del web e, come potete vedere coi vostri occhi lasciano a bocca aperta. D’altra parte pure il celeberrino scrittore americano Ernest Hemingway era rimasto ‘incantato’ da uno spettacolo così brutale e al tempo stesso insolito (scrisse il saggio “Death in the Afternoon).

Leggi anche: “Un euro al minuto”. Quanto costa il lido di Briatore e Santanché: i prezzi del Twiga e cosa ti danno





Il toro incorna il torero, folla ammutolita: come sta adesso l’uomo

L’episodio che vi stiamo raccontando è accaduto a Huelva in Spagna e il protagonista è il matador Alejandro Conquero, di 28 anni. Durante la corrida l’uomo inizia la sfida volteggiando la muleta davanti al toro che con le sue possenti corna lo sfiora più volte. La folla è in delirio e ad ogni mossa del torero urla “Olè!”. Ma ad un certo punto succede quello che ogni torero teme.

Il pubblico passa in un attimo dall’eccitazione al terrore. Il toro trafigge il torero all’altezza del retto e lo ferisce in modo pesante facendolo volare in aria come un pupazzo. L’uomo cade a terra e il toro continua a puntarlo, lo incorna nuovamente e lo lancia verso il cielo. Subito dopo intervengono gli altri toreri che distraggono l’animale.

La cornada a Alejandro Conquero ha sido horrible, estamos a la espera de un helicóptero que lo traslade al hospital. Que duro es esto , joder, que duro. pic.twitter.com/Y1fPZFtsk0 — Alfonso Ibarra ✝️🇪🇦 (@Aibabur) August 14, 2023

Fortunatamente riescono ad evitare che il toro travolga il torero e lo finisca. Alejandro viene trasportato in ospedale e le sue ferite risultano non fatali. Andò peggio al 29enne Victor Barrio che fu colpito da un toro di più di 5 quintali mentre la corrida veniva trasmessa in diretta tv. Era il 2016 e l’ultimo caso di torero ucciso in una corrida risaliva a 31 anni prima. Nel 1985 era stato il 21enne francese José “El Yiyo” Cubero, giovane promessa delle arene, a morire a causa di un’incornata al cuore nella capitale iberica.

Lascia il marito per ‘mettersi’ col vip, poi la scoperta choc su di lui: “Sono stata una stupida”