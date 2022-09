“Ora si scopre tutto”. Giornalista trovata morta in casa: le indagini a una svolta

Emergono nuovi terribili dettagli sulla storia della giornalista suicida in casa lo scorso agosto, a quanto pare stava attraversando un momento difficile. Secondo quanto riportato, Neena Pacholke avrebbe dovuto sposare il suo fidanzato Kyle Haase nell’ottobre di quest’anno. Una relazione naufragata dopo che la giornalista 27enne pare avesse scoperto le mutandine di un’altra donna nella casa che aveva comprato con Haase. Un suicidio quindi riconducibile al dolore per il tradimento.



Neena Pacholke era stata trovata esanime da un amico. Immediatamente era partita la richiesta di soccorso chiamato, ma quando gli agenti hanno raggiunto l’indirizzo la ragazza era morta. I suoi amici hanno rivelato a DailyMail.com che la relazione della donna non era stabile e felice. “Litigavano sempre e sembrava che Neena fosse più innamorata di Kyle che lui di lei”, ha rivelato un suo amico. Un altro ha condiviso che c’era anche l’infedeltà coinvolta.





Neena Pacholke, la giornalista di ABC suicida dopo un tradimento



Un amico aveva riferito che Kyle, che è un responsabile delle vendite commerciali presso Imperial Industries, aveva “mostrato a un amico una foto di nudo che gli aveva inviato un’ex amante, e aveva detto all’amico: “Vorrei che il corpo di Neena fosse così. Non voglio nemmeno tornare a casa da Neena. L’unica cosa che ricevo da lei è un’agevolazione fiscale perché guadagna solo $ 47.000 all’anno?'”. (Leggi anche “Se ne va un grande”. Televisione in lutto, talento e passione per 40 anni nelle case italiane)



Neena Pacholke e Kyle Haase si conoscevano dal novembre 2020, Un amico ha detto: “Non mi è mai piaciuto” e il secondo ha aggiunto: “Era sempre il più ubriaco al bar. Guadagnava bene e non aveva paura di farlo sapere a tutti”. La morte di Neena era stato uno strazio per i suoi famigliari. Queste le parole della sorella Kaitlynn.



“Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero. Un giorno le parole mi verranno in mente. Ma per ora, so che non sta più soffrendo e le sono grato per questo. Ho perso la mia migliore amica da 27 anni”, aveva concluso la donna.

“Trovata morta in casa”. Lutto e choc in televisione, aveva 27 anni. Prende piede un’ipotesi agghiacciante