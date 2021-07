Oltre 60 persone sono rimaste uccise. 22, per ora, le persone ferite. Sono in numeri destinati a salire di un incendio scoppiato in un ospedale per Covid. L’incendio è divampato nella notte di ieri. Secondo le prime informazioni sembra che alla base ci sia stata l’esplosione di alcune bombole di ossigeno. “Le vittime sono morte per le ustioni e le ricerche continuano”, spiega una fonte facendo notare che c’erano timori che le persone potessero ancora essere intrappolate all’interno dell’edificio.



Fonti sanitarie hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché molti pazienti sono ancora dispersi. “Le squadre sanitarie hanno trasportato corpi carbonizzati fuori dall’ospedale in fiamme mentre molti pazienti tossivano per il fumo che saliva”, ha detto un giornalista della Reuters sul luogo dell’incendio. L’agenzia di stampa statale ha citato funzionari del ministero della salute affermando che le operazioni di ricerca presso l’ospedale stavano continuando dopo che l’incendio era stato domato.



Succede a Nassiriya, in Iraq. Il rogo, nel dettaglio, ha colpito il centro Al Naqa, uno dei quattro centri deputati alla cura del Covid presso il locale ospedale Al Hussein. Sul posto hanno operato per ore vigili del fuoco, protezione civile e volontari che sono riusciti a spegnere le fiamme solo dopo un lunghissimo lavoro. Il presidente del parlamento Mohammed al-Halbousi ha twittato che l’incendio mostra il fallimento nel proteggere le vite dei pazienti.





Nassiriya, cronaca di una strage annunciata



“Ed è ora di porre fine a questo catastrofico fallimento”. L’incendio dell’ospedale Al-Hussein di Nassiriya, istituito per curare i pazienti Covid-19 all’inizio della pandemia, purtroppo non è il primo a provocare una tragedia in Iraq. Ad aprile, un incendio causato dall’esplosione di una bombola di ossigeno in un ospedale COVID-19 a Baghdad ha provocato almeno 82 vittime e il ferimento di altre 110.





Molte delle vittime dell’incendio di aprile, come nel caso di Nassiriya, avevano i respiratori e sono state bruciate o soffocate nel conseguente inferno che si è diffuso rapidamente nell’ospedale, dove decine di parenti stavano visitando i pazienti nel reparto di terapia intensiva. L’incendio di aprile ha portato a una rabbia diffusa, che ha portato alla sospensione e alle successive dimissioni dell’allora ministro della salute Hassan al-Tamimi. Già decimato dalla guerra e dalle sanzioni, il sistema sanitario iracheno ha lottato per far fronte alla crisi del coronavirus, che ha ucciso 17.592 persone e infettato oltre 1.438 milioni.