Il maltempo miete una vittima in Spagna: un enorme chicco di grandine del diametro di 10 cm ha colpito una bambina di 20 mesi nella località catalana di Las Bisbal d’Empordà. La bambina è deceduta nella mattinata di mercoledì 31 agosto in ospedale per un grave trauma cranico. La notizia viene riportata da Murcia Today che cita il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda nella regione di Girona, in Catalogna, dove la bambina si trovava insieme ai genitori quando si è verificata la grandinata.

Stando a quanto riferito dai media catalani e dall’amministrazione locale, dopo essere stata colpita alla testa la bimba di 20 mesi è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Nonostante gli sforzi dei medici, la piccola è deceduta durante la notte. La dinamica dell’incidente sarà accertata nelle prossime ore. La violenta grandinata si è verificata nella serata di martedì 30 agosto: la grandinata ha provocato danni anche a edifici e impianti elettrici.





Muore bimba di 20 mesi colpita da un enorme chicco di grandine

I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, anche una donna è stata ricoverata nell’ospedale Trueta de Girona dove era stata trasportata la bambina. Vall ha spiegato che anche diversi edifici e automobili sono stati danneggiati nella grandinata. Il governo della Catalogna ha spiegato che si è trattato della tempesta più forte degli ultimi venti anni nella regione.

La grandinata ha devastato anche altre località della provincia di Girona. Alcuni chicchi caduti al suolo avevano un diametro di 10 centimetri, così come mostra un’immagine pubblicata dall’agenzia meteorologica catalana Meteocat. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte dopo aver raccolto numerose segnalazioni per danni alle infrastrutture. La grandine ha infatti rotto i tetti delle case, infranto finestre di auto e negozi e provocato la caduta di alberi.

#España | Una menor de 20 meses murió luego de ser impactada por una bola de granizo durante una fuerte tormenta en la localidad de La Bisbal d'Empordà (Girona), así lo confirmó las autoridades españolas.



Ver más: https://t.co/oJPPX4XmZk pic.twitter.com/6VKC1xxmM9 — Primer Reporte (@primereporte) August 31, 2022

Bisbal d'Empordà (#Girona)#granizo provoca la muerte bebé de 20 meses, una mujer ingresada y 30 heridos, además de numerosos destrozos.

Las aseguradoras no dan a basto. pic.twitter.com/IxksLTF4Dl — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 31, 2022

La bisbal d’empordà 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Haarp sera toujours là pour nous et ça va être de pire en pire pic.twitter.com/QFiUD3lEEJ — Le grand Eveil (@ProchainementAb) August 31, 2022

Secondo Meteocat, nella giornata di martedì è stato registrato il massimo diametro dei chicchi di grandine nel Paese dall’inizio del 2022. Il fenomeno meteorologico è stato innescato dal flusso delle correnti fredde tra l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale. Il maltempo ha messo gravemente in ginocchio il Paese, costringendo le autorità a intervenire per porre rimedio a diverse emergenze causate dalle violente precipitazioni. Sono diventate virali le immagini che mostrano un vero e proprio “bombardamento” di grandine su un albergo di Las Bisbal d’Empordà.

