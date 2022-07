“Una vera tragedia”. Assiste al suicidio del marito e scappa con i figli, poco dopo la scoperta choc

Tragedia in famiglia. Prima il suicidio in casa del marito, poi il gesto di Molly, mamma 23enne dei tre figli piccoli della coppia, di 4, 5 e 3 anni. Non appena la donna è rientrata in casa, ha trovato il corpo del marito privo di vita. L’uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa. Sotto choc lancia l’allarme, poi prende i bambini e scompare.

Molly Cheng affoga i figli, poi si toglie la vita. La donna ha assistito al suicidio del marito, Yee Lee, 27 anni, che ha deciso di togliersi la vita con un’arma da fuoco nell’abitazione di Maplewood che condivideva con la moglie e con i tre figli piccoli, Quadrilion, Phoenix ed Estella Zoo Siab.





Molly Cheng affoga i figli nel lago. Poi si toglie la vita

Sarebbe stata proprio Molly Cheng ad allarmare le forze dell’ordine dopo la drammatica scoperta. La mamma di 23 anni è apparsa visibilemente sotto choc, al punto da portare le autorità a disporre che un parente si prendesse cura di lei. Nel pomeriggio, quindi poche ore dopo il suicidio del marito Yee, la donna sarebbe scappata portando con sè i tre figli piccoli.

Le ricerche sono scattate dopo che un parente della donna ha notato che Molly Cheng avrebbe potuto uccidere i figli o togliersi la vita per disperazione. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare la giovane donna localizzando il cellulare e la loro posizione.

Poi una volta raggiunto il luogo, n serata, la scoperta choc degli agenti nell’area del Vdnais-Sucker Lake Park, a Vadnais Heights. Prima l’auto di Moly Cheng parcheggiata poco lontano dal lago, poi le scarpe e i vestiti rinvenuti in riva al lago, e infine i cadaveri dei tre figli rinvenuti sul fondo. Il cadavere della 23enne invece è stato trovato intorno alle 10.39 del giorno dopo. Secondo gli agenti, la donna ha prima ucciso i suoi bimbi affogandoli nel lago e poi si è tolta la vita.

Oriana, morta a 21 anni per una zanzara. Punta in un punto preciso del viso, poi l’infezione