Si chiamava Janae Gagnier ma per tutti era semplicemente “Miss Mercedes Morr”, una modella molto famosa su Instagram. La giovane, 33 anni, è morta a seguito di un omicidio-suicidio. Almeno è questo quello che la polizia di Richmond ha dichiarato dopo il ritrovamento del cadavere della modella. Il corpo di Miss Mercedes Morr è stato scoperto nella sua casa, negli appartamenti Cortland nel blocco 5200 di Pointe West Circle, intorno alle 16:30 di domenica. A dichiararlo la polizia di Richmond in un comunicato stampa.

La donna è famosissima sui social: il suo account Instagram ha infatti 2,6 milioni di follower, secondo il conteggio di lunedì. I follower includono alcuni individui di alto profilo come Megan Thee Stallion e Snoop Dogg. Non molto distante dal cadavere di Miss Mercedes Morr, anche il corpo di un uomo, ritenuto il sospettato dell’omicidio di Gagnier. L’uomo è stato identificato come il 34enne Kevin Alexander Accorto, che però vive in Florida, secondo il suo documento ritrovato all’interno dell’appartamento della giovane.

La polizia ha detto di non credere che ci fosse una relazione tra il sospettato e la vittima e che l’ipotesi più probabile. La causa della morte per entrambi gli individui è in attesa dei risultati dell’autopsia del medico legale della contea di Fort Bend. Sotto choc i vicini di Miss Mercedes Morr: “Quello che pensavo fosse sicuro, sembra non lo sia”.

E ancora: “Abbiamo così tante regole e così tante linee guida per entrare nel complesso in cui viviamo, che non mi aspetterei mai che qualcuno violi la nostra sicurezza e che qualcuno venga ucciso in questa proprietà”, ha affermato uno dei vicini, Roderick Shaw. E ancora un’altra vicina: “È sicuro qui, abbiamo i cancelli la recinzione, devi avere un codice per entrare, un codice per uscire, sono solo scioccata”.

Cosa sia successo quindi, nessuno lo sa ancora con certezza. Probabilmente l’uomo, ossessionato da Miss Mercedes Morr, potrebbe aver forzato la sicurezza del complesso ed aver ucciso la modella. Poco dopo avrebbe tolto la vita anche a sé stesso. Ma è solo un’ipotesi.