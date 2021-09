Trentanove minatori sono rimasti intrappolati sotto terra da oltre ventiquattro ore, dopo che un problema meccanico ha bloccato l’entrata della miniera. In un comunicato ufficiale la società ha riferito che non ci sono feriti e che una squadra di salvataggio è riuscita a raggiungere i lavoratori. I minatori si trovavano tra 900 e 1.200 metri sotto terra e sono riusciti a mettersi in salvo in diversi ‘ripari’. “Ci aspettiamo che tutti raggiungano la superficie entro stasera”, ha dichiarato la compagnia.

Cautamente ottimista lo United Steelworkers, il sindacato che rappresenta trenta dei trentanove minatori intrappolati. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e la stessa società mineraria Vale ha spiegato che l’incidente si è verificato domenica pomeriggio, quando un secchione si è staccato, bloccando l’entrata della miniera.

“Il sistema usato per trasportare lavoratori da e verso la superficie non ha più potuto essere usato” proprio perché il secchio è rimasto bloccato durante la discesa. “Gli impiegati usciranno tramite un sistema secondario di scale di uscita, con il sostegno della squadra di salvataggio della miniera Vale”, si legge nel comunicato della compagnia.

Doug Ford, il premier dell’Ontario, una delle tredici province del Canada, ha dedicato un pensiero ai lavoratori rimasti bloccati all’interno della miniera. “Capiamo che per questo salvataggio ci vorrà un po’ di tempo e siamo molto sollevati dal sentire che i minatori sono attualmente illesi”, ha scritto su Twitter.

