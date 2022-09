“Sono la peggiore”. La vip fuori di sé, accoltella il fidanzato e lo annuncia sui social: arrestata

Michelle Melody è una nota tiktoker da quasi 1 milioni di follower. Ha 20 anni ed è stata arrestata: ha provato a uccidere il suo compagno adolescente dopo averlo più volte accoltellato. La giovane star del web, subito dopo l’aggressione si sarebbe vantata del suo gesto sui social scrivendo: “Mi ha chiesto se sono cattiva, ho risposto che sono la peggiore”. L’arresto di Michelle Melody, che vanta 953.100 follower su TikTok e 188.000 su Instagram, è stato confermato dalla procura di Thurgau, in Svizzera.

I media locali hanno riferito il 7 settembre che la 20enne era stata trattenuta in custodia per aver ferito gravemente il suo ragazzo di 19 anni circa una settimana prima. Pare che la giovane si sia scagliata contro il fidanzato di appena 19 anni con un coltello, ferendolo più volte, al punto da causargli lesioni decisamente gravi.





Michelle Melody accoltella il fidanzato: arrestata la nota tiktoker

L’aggressione sarebbe avvenuta nell’appartamento di Melody durante una brutta lite. Subito dopo la vittima è stata portata d’urgenza in ospedale in ambulanza, e nonostante le gravi condizioni sarebbe riuscito a salvarsi. Non sono chiari i motivi che abbiano scatenato una lite così violenta e come si siano svolti i fatti nel dettaglio, quello che è noto è che la vittima sarebbe stata operata a causa delle coltellate ricevute e che ora è fuori pericolo.

La polizia ha rapidamente arrestato l’influencer, i cui account sui social media mostrano che era a Dubai all’inizio di quest’estate. La Procura della Repubblica non ha rivelato alcuna informazione sull’arma utilizzata né sull’esatto corso degli eventi che hanno portato all’accoltellamento. Ma è noto che l’adolescente ferito ha richiesto un intervento chirurgico per più coltellate.

