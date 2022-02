Strage in autostrada. Bus si schianta e finisce in una scarpata: 8 morti, 2 sono bambini

Un gravissimo incidente è costato la vita a 8 persone, tra questi due bambini. Lo schianto, per cause ancora da accertare si è verificato in un tratto di autostrada. A quanto di si appende il bus si sarebbe scontrato camion. Sul mezzo, occupato da turisti, viaggiavano 31 persone. Sarebbero 18 i feriti, di questi alcuni avrebbero riportato gravi lesioni mentre 5 sono stati già dimessi. I soccorsi sono stati al lavoro per ore nella speranza di salvare più vite possibili.



L’incidente si è verificato domenica 6 febbraio Messico al chilometro 242 dell’autostrada Cancún-Mérida, vicino alla città di El Tintal, nel comune di Lázaro Cárdenas, secondo quanto riferito dai media locali. L’autobus avrebbe centrato un camion che trasportava materiale da utilizzare nei lavori di ampliamento della rete ferroviaria Mayan Train per poi finire in una scarpata ai lati della carreggiata. Le autorità indicano l’eccesso di velocità dell’autobus, il fondo stradale scivoloso e la negligenza del camionista come possibili cause della tragedia.

Messico, la dinamica al vaglio degli inquirenti



L’azienda di trasporto ha fornito l’elenco dei viaggiatori al fine di identificare le vittime e i feriti. Le autorità del Messico stanno facendo tutto il possibile per capire la dinamica, offrire sostengo e informazioni ai famigliari delle vittime. Attraverso i suoi social network, la Procura Generale dello Stato di Quintana Roo ha fornito l’ultimo rapporto sul ribaltamento di un autobus passeggeri, in merito all’identità delle vittime.







In un messaggio sul proprio account Twitter, ha rivelato che 4 delle 8 persone morte nell’incidente sono già state identificate. L’istituto ha specificato che tre delle vittime sono donne e cinque sono uomini. Il Messico, e lo Yucatan in particolare, è una meta tradizionale di questo periodo dell’anno: per le vacanze di Natale e Capodanno, da sempre, attira milioni di turisti da ogni parte del pianeta, offrendo un clima estivo, spiagge bianche, acque cristalline e la possibilità di escursioni nei principali siti Maya messicani.



Quanto accaduto in Messico ricorda un’altra tragedia capitata in Perù lo scorso agosto. 6 persone erano morte quando l’autobus sul quale stavano viaggiando aveva perso il controllo ed era precipitato per 200 metri in una scarpata. Il mezzo, che viaggiava sulla strada di montagna Cotabambas-Cusco, trasportava un gruppo di lavoratori della miniera di rame di Las Bambas, secondo quanto riportato dall’emittente locale Rpp Noticias.