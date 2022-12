Maxi incendio nel centro commerciale, le immagini choc. Lingue di fuoco ovunque che hanno letteralmente circondato l’enorme plesso sotto gli occhi di tutti, interessando una superficie estesa per ben 7.000 metri quadrati. La vicenda è accaduta al Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca. A stabilire la causa dello scoppio del maxi incendio sarà un’inchiesta aperta poco dopo dalle autorità preposte al caso.

Maxi incendio al centro commerciale di Mosca, scoppia il panico. La vicenda è accaduta intorno alle 6 della mattina, ovvero alle 4 ora italiana. A diffondere notizie sul maxi incendio, l’agenzia di stampa locale “Ria Novosti”. Fiamme ovunque e il crollo del tetto, in pochi minuti si è diffuso il panico. Al momento secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, pare che la causa possa essere fatta risalire a un cortocircuito mentre le autorità non escludono l’origine dolosa: “L’incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un’esplosione ha causato la propagazione delle fiamme”

Leggi anche: “Qui è un inferno”. Terribile incendio in fabbrica: 38 morti, feriti e impianto distrutto





Maxi incendio al centro commerciale di Mosca. Le immagini choc

Ben 7.000 metri quadrati letteralmente attraversati da fiamme alte e indomabili, la portata dell’incendio ha messo a dura prova i soccorritori. Al contempo il dipartimento del ministero delle Emergenze, riporta la Tass, rende nota una vittima. Lo avrebbe riferito il capo del dipartimento del ministero Sergey Poletykin: “Purtroppo una persona è rimasta uccisa. Sono in corso i lavori per spegnere l’incendio”.

Le immagini del maxi incendio sono state trasmesse anche sui social e lasciano letteralmente senza parole. E dal ministero delle Emergenze si apprende inoltre che in seguito allo scoppio dell’incendio anche “il tetto dell’edificio, una superficie di 250 metri quadrati, è in fiamme”. Si indaga sulle cause. Secondo quanto ipotizzato dall’intelligence russa, citata da Interfax, potrebbe essersi trattato di “un atto deliberato, un incendio criminale”.

More explosions in the Mega-Khimki shopping center, the shopping center burned to the ground. pic.twitter.com/l2UtsxGAZr — Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) December 9, 2022

Al contempo resta al vaglio anche un’altra pista, ovvero quella di un incidente dovuto alla violazione delle norme di sicurezza, come fa sapere la Tass: “la causa dell’incendio è stata una violazione delle regole per l’esecuzione di lavori di saldatura nell’annesso ipermercato Obi, che era in fase di ricostruzione”. Sul caso è stata aperta un’inchiesta atta a fare emergere maggiore chiarezza su quanto accaduto. Si resta in attesa di aggiornamenti.