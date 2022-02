Come ha fatto altre volte si era allontanato da casa per andare a giocare nei campi. Poi la mamma, non vedendolo ritornare, ha lanciato l’allarme. Un bimbo di 5 anni è finito in un pozzo profondo 60 metri. L’incidente è avvenuto lo scorso martedì e tutta la comunità si è mobilitata per aiutare la famiglia a salvare il bambino, ma l’operazione si è mostrata da subito molto complessa anche perché il terreno è roccioso e la zona dell’incidente è impervia.

La storia di Ryan, 5 anni, commuove il Marocco intero, ora che con le ruspe sono arrivate anche le telecamere. La sua famiglia vive in una zona rurale del Paese vicino Chefchauen. Le operazioni di recupero sono molto difficili a causa de terreno è roccioso e il borgo, teatro dell’incidente, si trova in una zona impervia sulla catena montuosa del Rif, a nord del Paese. Del suo caso si stanno interessando i quotidiani e le televisioni.

Come scrive Repubblica, a venti ore dalla caduta, nella comunità di Tamrut, il piccolo Ryan era ancora vivo, come riporta Hassi Berkan News, il giornale locale. Le immagini diffuse in diretta dalla tv mostrano gli escavatori al lavoro e la gente assiepata che spera di rivedere presto il bambino. L’incidente di Ryan ricorda quello di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino vicino Roma (foto tratte da ilmessaggero.it).





Nelle ultime ore sono falliti i tentativi di salvare Ryan. È stato anche calato un telefono con videocamera e i soccorritori sono riusciti a vedere il bambino. Gli parlano per tenerlo sveglio, lui ha chiesto cibo e acqua e gli hanno fornito ossigeno, riporta Repubblica. C’è un altro particolare che ricorda la tragedia di Alfredino Rampi. Infatti un giovane del posto, di costituzione mingherlina, si è offerto volontario per calarsi, ma il pozzo si restringe ulteriormente dopo 30 metri e dopo alcuni tentativi ha dovuto desistere.

Come scrive Rainews, il pozzo è molto stretto, appena 45 centimetri; i soccorritori hanno dovuto quindi scavare un tunnel parallelo per cercare di raggiungerlo e riuscire a estrarlo vivo. Due uomini stanno ora cercando di scavare con le mani per superare l’ultimo tratto di terreno che li separa dal bimbo intrappolato. Il piccolo era con suo padre che cercava di riparare il pozzo quando è scivolato nel cunicolo; gli sono stati fatti arrivare ossigeno e acqua, ma difficilmente potrà resistere a lungo.