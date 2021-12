Positiva al Covid, si isola dentro il bagno dell’aereo. Una storia che la donna ha raccontato durante una diretta su Tik Tok e che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. Nonostante ben due tamponi molecolari e 5 test rapidi, Marisa Fotieo ha iniziato ad accusare un malessere quindi ha deciso di sottoporsi a un ulteriore test chiusa nella toilette.

Un volo Icelandair che da Chicago era diretto verso Reykjavik, in Islanda, e un viaggio che ha assunto i connotati di un racconto paradossale eppure è tutto realmente accaduto. Marisa è risultata positiva nel bel mezzo del viaggio e oltre 4 milioni di persone hanno seguito la sua storia: “Ok, ho pensato, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio”.

Queste le parole di Marisa rilasciate alla Cnn. Non appena decollato l’aereo, Marisa ha accusato alcuni strani sintomi e dopo aver scoperto l’esito positivo del test, la donna ha prontamente avvisato un’assistente di volo. Il viaggio di Marisa è continuato nel bagno perché i posti non permettevano altra soluzione.





L’episodio è stato riportato e riferito da diverse testate americane tra cui la Cnn e risale al 19 dicembre scorso. Marisa ha raccontato che fuori dal bagno è stato affisso un cartello sulla porta con su scritto “Fuori servizio”, e che il viaggio è durato tre ore. Durante questo tempo la hostess si è assicurata che Marisa non avesse complicazioni.

Pare che la l’insegnante stesse viaggiando in compagni della famiglia e tutti loro, una volta arrivato l’aereo, sono stati gli ultimi passeggeri a scendere. Una volta giunta a destinazione, Marisa è stata prontamente portata in un hotel della Croce Rossa, e qui ha dunque trascorso dieci giorni in quarantena.