È giallo per la morte di Maddie Durdant-Hollamby. Il corpo della giovane ballerina è stato ritrovato senza vita in una casa a Kettering, nel Northamptonshire. A scoprirlo sono stati gli agenti di polizia intervenuti dopo la chiamata della famiglia della ballerina 22enne preoccupati dal fatto che potesse esserle accaduto qualcosa. Secondo la polizia si tratta di omicidio: in casa, accanto al corpo di Maddie, anche il cadavere di un uomo la cui identità non è stata ancora resa nota.

Ma gli inquirenti non hanno dubbi: “Maddie Durdant-Hollamby è stata uccisa”. “Prima di tutto, porgo le mie condoglianze alla famiglia in lutto, agli amici e ai colleghi di Maddie – ha spiegato in una conferenza stampa l’ispettore Nicole Main – si tratta di un caso particolarmente difficile ma la nostra squadra sta lavorando ininterrottamente per ricostruire cosa sia accaduto”. Cosa è successo con precisione? Secondo l’ispettore, è arrivata la chiamata alla polizia venerdì scorso intorno alle 13.

Maddie Durdant-Hollamby, un altro cadavere vicino

Nella stessa è stato chiesto un intervento nell’appartamento di Kettering, dove poi sono stati rinvenuti i due cadaveri. Gli agenti non hanno fornito informazioni su eventuali segni di violenza ritrovati sui corpi di Maddie Durdant-Hollamby e l’altra vittima, ma al momento l’indagine aperta è per omicidio.





Il fidanzato di Maddie Durdant-Hollamby trovato morto a fianco al cadavere della giovane

“Siamo assolutamente devastati dalla perdita di Maddie, la nostra bellissima figlia, sorella, nipote e nipote – le parole che la famiglia di Maddie Durdant-Hollamby ha affidato a un comunicato stampa – non possiamo iniziare a immaginare la vita senza di lei. Lo shock e il dolore che stiamo provando sono indescrivibili”. Oltre a portare avanti la sua passione per la danza attraverso una scuola, Maddie era direttore marketing.

E ancora la famiglia di Maddie Durdant-Hollamby: “Era una giovane donna gentile, premurosa e premurosa – continuano i famiglia – che ha toccato la vita di tutti quelli che ha incontrato. La sua vita è stata purtroppo interrotta proprio mentre la sua carriera stava sbocciando”. Per capire cosa sia successo a Maddie e comprendere perché la polizia sia così sicura che si tratti di omicidio, dovremo attendere il proseguimento delle indagini.