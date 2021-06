Era malata da tempo. Se ne è andata venerdì 11 giugno 2021 a 55 anni la scrittrice di romanzi rosa Lucinda Riley, nota al grande pubblico per essere l’autrice della serie “Le sette sorelle”. Quest’ultimo è il primo di una saga composta da sette libri edita da Giunti e divenuta un fenomeno mondiale. A dare la notizia sono stati i familiari con una nota: “È con grande dispiacere che siamo a comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina circondata dalla sua famiglia che era per lei così importante”.

“Ci rendiamo conto – scrivono i Riley – che questo sarà un terribile shock per molte persone, che non erano al corrente che Lucinda negli ultimi quattro anni stava combattendo contro il cancro”. Nel 2020 Lucinda Riley era stata premiata con il Dutch Platinum perché il suo romanzo aveva superato le 300mila copie in un solo anno. “Lucinda ha toccato le vite di tutti coloro che ha incontrato e di chi ha letto le pagine delle sue storie. Ha profuso amore e gentilezza in tutto quello che ha fatto, e continuerà a ispirarci per sempre. Ma, soprattutto, Lucinda amava la vita, e ha vissuto ogni momento al massimo” dice ora la sua famiglia.

Lucinda Riley era nata il 16 febbraio 1966 a Lisburn, in Irlanda e aveva intrapreso la carriera come attrice. A 24 anni ha scritto il suo primo romanzo. Le sue opere sono state tradotte in 37 lingue e sono state vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. La serie più famosa, “Le sette sorelle” sarà presto trasposta in televisione. L’ultimo libro della saga, “La sorella perduta”, appena uscito in Italia è già tra i libri in classifica in questi giorni.





Numerosi i premi a cui i libri di Lucinda Riley hanno partecipato. Tra questi il Bancarella in Italia e The Lovely Book in Germania. Lucinda aveva anche composto la serie per bambini “My Angels”, scritta a quattro mani col figlio maggiore Harry Whittaker. Il primo di questi, “Bill e l’Angelo dei Sogni”, è stato pubblicato a novembre 2020 nello Scrigno degli Angeli, un cofanetto con quattro libricini che anticipano i temi della serie.

Nel giugno del 2019 era stata intervistata da Enrico Franceschini di Repubblica e aveva scioccato tutti con la sua confessione: “Due anni fa mi hanno diagnosticato un cancro. Non ne ho mai parlato con nessuno, ma quando lei è entrato nella stanza le ho dato un’occhiata e ho deciso: adesso glielo dico…”. Tra le maggiori soddisfazioni per Lucinda Riley quella di aver raggiunto la cima della classifica dei bestseller del “Sunday Times”.