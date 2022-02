Tragedia in famiglia, cinque coltellate inferte al giovane tiktoker di appena 22 anni. Luca Pisciotto, conosciuto da 1,6 milioni di follower su TikTok come Luca Itvai ha fatto di tutto per difendere la madre. Purtroppo una coltellata alla gola dall’aggressione e per il 22enne nulla da fare. L’aggressore, Pietro Randazzo, in un primo momento si è dato alla fuga, poi ha confessato.

La tragedia, riporta Repubblica edizione di Palermo, è avvenuta a Liegi, in Belgio dove Luca originario di Agrigento si era trasferito da alcuni anni con la famiglia. Nel suo cuore, il sogno di diventare attore: “Era una persona buona, gentile e ambiziosa. Voleva fare l’attore, lo sappiamo tutti”, queste le parole che si leggono sui social.

Stando a una prima ricostruzione sull’omicidio, pare che Luca sia intervenuto nel corso di una lite tra la madre e l’ex compagno. L’uomo si era recato presso l’abitazione per riconciliare un rapporto sentimentale giunto al capolinea, ma pare che l’incontro abbia preso un’altra piega.





Luca Pisciotto è intervenuto in soccorso della madre quando l’ex compagno pare si sia scaraventato sulla donna con l’intento di strangolarla. Nel vedere la scena, Luca non ha pensato ad altro se non a difendere la madre.

Per il 22enne nessuno scampo: cinque coltellate al cuore, alla gola e al fegato e il ragazzo è caduto sul pavimento in una pozza di sangue. Resta ferita anche la madre del tiktoker, la 44enne Maddalena Sorce. Poi la fuga del 35enne Pietro Randazzo, poi il gesto di costituirsi alla polizia qualche ora dopo.